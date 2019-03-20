阿嬤家馬桶尊榮不凡！他上廁所化身「五燈獎衛冕者」　網揭潛藏危機

▲阿嬤家的「五燈獎馬桶」 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

蹲個馬桶竟然還要先爬幾階樓梯！一位網友在臉書上貼出阿嬤家的經典廁所，只見藍色的馬桶位於小階梯上，他也笑說每次緩緩走上去再轉身就有一種「尊榮不凡」的錯覺，同時也聯想到以前的「五燈獎寶座」。同時代網友也很有同感，表示「鋪紅地毯更有意境」、「轉過身坐下後會滿足地微笑這點也蠻像的」。

一位網友在臉書社團「爆廢公社二館」中貼出阿嬤家的廁所，只見角落有個馬桶，下方還有幾階樓梯，而這樣的格局，讓他覺得每次去上廁所都有種「登上五燈獎衛冕者寶座的錯覺」，勾起許多網友的回憶。

請繼續往下閱讀...

看懂的網友們紛紛表示有同感，「妳的阿嬤和我的阿嬤是同一位嗎？」、「要上廁所的時候要舉高手中的衛生紙」、「一個燈、二個燈、三個燈...勾起回憶」、「上個廁所好有尊榮感」、「呃！ 階梯鋪個紅毯會更有意境唷」、「轉過身坐下後會滿足地微笑這點也蠻像的」、「藍色馬桶座也是經典」。

不過這個阿嬤家專屬的經典寶座也有缺點，有網友反應說如果上完廁所腳麻就糟了，「拉屎完腳麻就會悲劇了」、「站起來腳麻就不是開玩笑了...會變無敵風火輪」、「感覺後面會有喇牙」、「老人家如果膝蓋不好也是很吃力」、「喝醉酒要小心了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！