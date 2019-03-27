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莽男要求女友復合被拒　怒嗆上傳性愛影片恐嚇

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▲桃園市潘姓男子與女友分手後心有不甘，揚言將2人性愛影片上傳臉書威脅女友復合，桃園地院依妨害秘密等罪嫌判處潘男3個月有期徒刑。（圖／達志／示意圖）。

▲桃園市潘姓男子與女友分手後心有不甘，揚言將2人性愛影片上傳臉書威脅女友復合，桃園地院依妨害秘密等罪嫌判處潘男3個月有期徒刑。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市30歲潘姓男子於2017年間與女友交往期間，趁上摩鐵時偷拍2人性愛影片，但後來兩人分手，潘男多次要與女友復合遭拒，揚言要將性愛影片上傳臉書公開，讓女友身敗名裂，後更放話要女友拿3萬元擺平；桃園地院最近依妨害秘密、恐嚇取財等罪嫌判處潘男有期徒刑3個月、均可以每日1,000元折算易科罰金。

地院指出，30歲的潘姓男子於2017年4月間，2人相約上摩鐵，潘男以手機偷拍2人性愛影片，過程中女友並不知情，後來2人分手，潘男度要求女友復合但都遭拒絕，潘男懷恨在心下展開報復行為。

地院調查，2017年6月，潘男前往女友住處，持高爾夫球桿將重敲導致鐵門凹陷，要求女友復合無效，又私下傳LINE恐嚇女友，「妳的影片會上傳臉書、也會傳給其他好友，不要逼我去放火，我會讓妳身敗名裂」，甚至恐嚇女友「匯3萬進我戶頭，所有東西我都會刪除」等方式威脅恐嚇女友，女友不堪潘男惡意恐嚇中傷因而提告。

桃園地院考量潘男因感情糾紛導致失控行為，未能控制情緒處理，犯後坦承犯行等，最近依妨害秘密、恐嚇與毀損等罪嫌判處潘男有期徒刑3個月、拘役120日，均可易科罰金。

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關鍵字：莽男,性愛片,恐嚇

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