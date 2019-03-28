看中「超商24hr無休」2男公然交易K毒　員警埋伏當場活逮

▲桃園市警局平鎮分局員警27日在中壢區超商逮捕2名男子交易咖啡包毒品，移送桃園地檢署偵辦。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2名男子27日在桃園市中壢區某超商公然交易毒咖啡包等毒品，被埋伏的平鎮分局員警當場查獲，其中1人極力掙脫企圖逃跑，被趕來支援警力前後包抄制伏，員警在2人身上起出96公克毒咖啡包與K他命毒品等證物，全案依違反毒品管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局平鎮分局員警27日下午在中壢區某超商埋伏緝毒，2人在貨架旁交易毒品。（記者沈繼昌翻攝）

平鎮分局宋屋派出所副所長李坤龍指出，員警執行安居專案緝毒勤務，27日下午，警方接獲線報指稱在中壢區某超商有毒品交易案，立即指派員警便衣前往埋伏守候。

▲桃園市警局平鎮分局員警27日下午在中壢區某超商埋伏緝毒，員警當場查獲2人公然交易毒品。（記者沈繼昌翻攝）

下午16時許，2名年約20至30歲男子，穿黃色、黑色T恤先後進入超商，趁店員點貨無人注意，在貨架旁就公然交易毒品，埋伏員警見時機成熟，待2男交易毒品後立即趨前盤查，其中穿黑衣T恤男子拔腿就跑，但遭埋伏員警壓制，黑衣男極力掙扎，但最後被趕來支援警力聯手制伏。

▲桃園市警局平鎮分局員警在男子身上起出K毒證物。（記者沈繼昌翻攝）

2名男子落網後，員警在2男身上起獲80公克毒品咖啡包、16公克K他命毒品與2,000元販毒所得，警方除追毒品來源外，將2男移送桃園地檢署偵辦。



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