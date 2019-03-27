獨／台鐵持刀男臉書詭異直播　鄰居：他活在自己的世界裡

▲住在桃園市高姓男子，27日在台鐵松山站持刀向旅客揮舞，並高喊「我鄭捷第二」，消息傳來桃園住家，鄰居都直嘆「平常就怪怪的」，沒想到會闖下大錯。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

27日上午在台鐵松山站持刀向旅客揮舞，並衝上樓梯高喊「我要當下一個鄭捷」的高姓男子，桃園警方中午前往高男位於桃園區住家查訪，了解高男平日作息狀況；鄰居說，高男「平時看起來就怪怪的」，與鄰居互動很少，見到人也不會打招呼，對於高男闖下大禍則驚訝不已。

▲松山車站發生持刀男子追砍事件，所幸最後被台鐵站務員制伏。（圖／讀者提供）▼下圖翻攝自高男臉書。

高姓男子住在桃園市桃園區一棟老舊公寓4樓，鄰居指出，高男與父母與妹妹同住，父親有工作，妹妹還在念書，家裡平常都只有高男與媽媽在家，印象中，20幾歲的高男沒有工作，但平常會在社區大樓進進出出，見到人很少打招呼，與鄰居幾乎沒有互動，彷彿活在自己世界裡。

鄰居透露，高男「平常就怪怪的」，有時候會喃喃自語，但不會攻擊別人，家人都很和善，27日中午，有2位警察訪查高男的媽媽，了解高男平時作息情況與確認高男是否住這裡，不久，媽媽回答高男確實與家人都住在這棟社區，其餘沒再多說；對於高男自稱是「鄭捷第二」，鄰居都覺得很訝異，怎會犯下如此大錯。

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