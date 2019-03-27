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鄭文燦勤政啟發參選　黃世杰：年輕世代是桃園轉型動力

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▲黃世杰參選立委受鄭文燦勤政啟發

▲黃世杰由父親和桃園農田水利會長黃金春（右）陪同，辦理黨內立委提名登記。（圖／黃世杰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市黨部受理黨內立委參選登記，27日有現任立委鄭運鵬與市府前顧問黃世杰辦理。黃世杰是執業律師、強調投入選戰係因深感市長鄭文燦的勤政，改變了桃園也衝破了桃園在雙北邊緣的工業城印象，啟發了身為桃園年輕世代的他，一起勇敢挑起改變桃園的重任。

黃世杰是桃園農田水利會總幹事黃金德之子，對於蔡政府推動改制水利會，認為形同反民主、反自由，強調反對改制並指出蔡政府的「農田水利法草案」修法草率，而發揮其專業，在農田水利法立法條文中，提出對農友權益捍衛的說帖。今天辦理黨內立委登記時，桃園農田水利會長黃金春亦由其父陪同，前往辦理登記，以示力挺。

▲黃世杰參選立委受鄭文燦勤政啟發

▲▼黃世杰辦理黨內立委提名登記，發表參選文宣「雙城記--選擇不一樣的路」。（圖／黃世杰提供）▲黃世杰參選立委受鄭文燦勤政啟發

黃世杰也發表其獲市長鄭文燦、黃金春會長等人士推薦的文宣「雙城記--選擇不一樣的路」指出，人生歷程從桃園出發到美國求學，回到桃園故鄉，多年來，在許多城市間遊學、工作、成長，而召喚他回到家鄉工作的，不是律師這份職業，也不是趕著搭上青年返鄉工作的浪潮，而是有感鄭文燦的勤政，改變桃園之際，亦需有更多年輕世代的桃園子弟，一起勇敢挑起改革進步的重任。

黃世杰強調，勤奮的市民，是桃園的競爭力的所在。專業的人力，是桃園邁向國際的資源。年輕的世代，是桃園轉型的動力。

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關鍵字：2020立委選舉,鄭文燦,桃園第二選區,黃世杰

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