韓國瑜訪陸拚經濟　鄭文燦：政治性高過一切

▲韓國瑜。（圖／記者蔡浩祥攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日出訪大陸港澳拚經濟，宣稱此行共簽下新台幣44億元訂單，25日與國台辦主任劉結一會面時，雙方還不約而同提及「九二共識」。對此，桃園市長鄭文燦26日受訪時說，韓國瑜此次出訪「政治性是高過一切」，表示韓國瑜競選時希望拚經濟少點政治，認為韓國瑜回來以後，「應該會好好地重新檢視原先選舉期間的訴求」。

▲鄭文燦。（圖／桃園市政府提供）



韓國瑜25日下午與劉結一會面，表示自己「強烈支持九二共識」，和平交往、往來文化、經濟體育，確定有了九二，兩岸和平交流往來能夠很順暢，還跟劉結一強調「真人面前不說假話」，陸委會因此痛批，「陸方是使用虛偽欺騙伎倆的妖魔鬼怪」，一方面操作融合發展、經濟利誘，一方面持續對臺霸道蠻橫的威嚇打壓，表示臺灣民眾不會受騙上當。

鄭文燦今談及此事時表示，韓國瑜出訪「政治性是高過一切」，韓國瑜在當初選舉時希望拚經濟少點政治，認為韓國瑜回來以後，「應該會好好地重新檢視原先選舉期間的訴求」，但也肯定韓國瑜能夠把東西賣出去，「我想這是好事。」

另外，對於2020大選總統蔡英文與行政院前院長賴清德「蔡賴配」的可能性，鄭文燦認為，黨內要怎麼整合，「蔡賴配是方案之一，但不是唯一方案」，需要由5人小組與蔡英文、賴清德協商，而民進黨的制度是在進行民調前做協調，尋找整合或最佳方案，這部分因仍在進行無法預設協商立場，所以外界提議的蔡賴配是各種方案之一。