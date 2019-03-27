台大拒看中天韓粉狂護航　綠網軍隔空酸：去讀就打斷他們的腿！

▲台大學生日前發起「拒看中天」投票活動，認為中天不斷大篇幅報導韓國瑜，逾越媒體角色，此舉掀起藍綠網軍對戰。（圖／記者洪靖宜攝）

突發中心／綜合報導

台大學生日前在臉書發起「拒看中天」投票活動，認為中天不斷大篇幅報導韓國瑜，逾越媒體角色決定抵制中天，政大學生也跟進。韓粉在臉書「韓國瑜後援會」開砲，批「台大學生智商幼幼台」、「去你的王八蛋民進黨東廠學生」；然而，臉書「肯腦濕的人生相談室」卻暗中反酸這群韓粉，「拒讀台大政大我驕傲！考上去讀就打斷他們的腿！」

台大學生以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，在臉書社團「NTU台大學生交流板」發起投票活動，超過4千名學生投支持票，未料此舉卻引發藍綠雙方網友分別在臉書社團隔空對戰。

許多韓粉在臉書粉專「韓國瑜後援會」捍衛中天電視，留言表示「台灣媒體的良心是中天」、「中天是公正的新聞台」，也將炮火對向台大痛批「原來台大出智障」、「台大學生智商幼幼台」、「這就是民進黨學生所謂的自由民主」、「關掉台大更好」、「台大生書白讀」，更揚言「拒讀台大政大」。

▲台大學生日前發起「拒看中天」投票活動。（圖／記者季相儒攝）

對此，持不同意見的人也在臉書「肯腦濕的人生相談室」酸回去，貼出許多張韓粉在「韓國瑜後援會」留言的照片，並寫道「以後孩子考上台大政大敢去讀就打斷他們的腿！我們家只讀社會大學和家裡蹲！」支持的網友也留言批韓粉，「重點是（韓粉）沒一個能考上台大」、「他們對電視台的忠誠度高得不像話好驚人」、「那個說開除台大生的，不知道很多台大的畢業後都是出國深造不留在台灣的嗎？傻傻的是住在阿爾卑斯山下的9.2嗎？韓(含)到最高點」、「先有辦法考上台大再來跟我嘴」、「這種智商也難怪他們唸不了台大」。

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