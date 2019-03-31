影／常美冰店「切割韓流」生意反暴漲！店門排超長人龍　鄉民狂喊：吃爆它

地方中心／高雄報導

高雄常美冰店日前在臉書發文，希望遊客不要一直拿韓總的美食地圖去詢問，而版主甚至還直言：「生意變差跟被中華人民共和國統治？有正常腦袋的人都知道要選哪一個。」此舉引發網友熱議，不少韓粉紛紛表示抵制，但也有不少網友大力支持，讓冰店生意反倒也變得比平常更好。

▲常美冰店生意反而變得更好 。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟）

常美冰店犀利的貼文，瞬間就在網路引起熱議，不少韓粉揚言抵制，但也有另一派網友高喊：「用新台幣讓它下架」、「我還不吃爆它嗎」對此，基進黨發言人陳柏惟31日在粉專「3Q 陳柏惟」貼出一張排隊盛況，只見常美冰店外面排滿了大批人潮，人氣絲毫不減，反倒還有增長的趨勢，不少網友都用行動來表示對冰店的支持。

▲常美冰店在網路嗆韓國瑜。（圖／記者洪靖宜翻攝）

常美冰店先前直接在臉書開嗆：「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生從沒有來過敝店。」接著話鋒一轉談到韓國瑜日前的訪陸行程說，「身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人，有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」而這篇文章也意外釣出行政院副院長陳其邁，在底下留言「加油」，店家回覆「副院長有空來旗山吃碗香蕉清冰嘿」。

店家PO文後，有不少網友擔心店家生意受引響，但店家當時則強調，「身為台灣高雄鄉下小小店家，我們只能說，生意變差跟被中華人民共和國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是。」不過，從網友熱情回復「要用新台幣讓你累死」、「吃爆」等，還有店外大排長龍的盛況來看，常美冰店的生意不減反增，人氣反而越來越火爆。

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