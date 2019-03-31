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「蔡韓對決」提前引爆？　蔡英文化身驚奇隊長KO韓國瑜

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▲網友惡搞蔡英文、韓國瑜。（圖／FB「歡樂汪汪蜆精工廠」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友惡搞蔡英文、韓國瑜。（圖／FB「歡樂汪汪蜆精工廠」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

政治中心／綜合報導

2020藍綠總統候選人未定，高雄市長韓國瑜代表國民黨出線的呼聲極高，總統蔡英文也表態將競選連任，近日就有網友將「蔡韓對決」與電影《復仇者聯盟4：終局之戰》連結，讓蔡英文化身驚奇隊長，韓國瑜則成為雷神索爾，片尾甚至還出現「HANVANS：ENDGAME」驚喜彩蛋！

FB「歡樂汪汪蜆精工廠」近日發布一支惡搞影片，改編《復仇者聯盟4：終局之戰》預告片，讓蔡英文化身驚奇隊長，韓國瑜成為雷神索爾，上演「蔡韓大戰」，特別的是，韓國瑜扮演的雷神索爾手上竟不是雷神槌，而是五星旗，還對化身成驚奇隊長的蔡英文說「愛與包容」。

▲網友惡搞蔡英文、韓國瑜。（圖／FB「歡樂汪汪蜆精工廠」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友惡搞蔡英文、韓國瑜。（圖／FB「歡樂汪汪蜆精工廠」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中還引用了《驚奇隊長》電影片段，可見蔡英文揮右拳反擊，並秀出片尾「HANVANS」，代表著「韓粉（HANFANS）」之意，另外，原先代表「復仇者聯盟（Avengers）」的「A」字Logo，也變為代表韓國瑜的「H」字符號，趣味十足。

而這支惡搞影片其實是由一位吳姓網友所製作，他一上傳此部影片後，至今已有將近3萬次觀看人數，網友留言「這真噁⋯⋯」、「浪費才能」、「超會P我要笑死」，引起熱烈回應。

ET快訊
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關鍵字：蔡英文,韓國瑜,2020總統,2020總統大選

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