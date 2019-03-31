影／上任後多了兩個兆元產業　蔡英文：這樣很厲害吧？

地方中心／高雄報導

接近2020總統大選即將到來，國民黨選戰策略目前都著重痛批「經濟差」，不過總統蔡英文南下高雄參拜廟宇時，卻是高分貝回應：「我們的經濟已經是世界上不可或缺，全世界裡面最重要的、最需要的零組件、最關鍵的零組件都是在台灣生產」，所以台灣很重要。

▲總統蔡英文來到高雄鳳山一間廟宇參拜，受到民眾歡迎 。（圖／地方中心攝）

蔡英文表示重要的零組件都是在台灣生產，所以國際也知道若是台灣被大陸給控制了，對全世界的經濟安全都會產生威脅，所以強調台灣的存在將影響國際經濟，台灣是相當重要，蔡英文點出：「台灣在國際經濟裡面，不可或缺的一環」，而台灣做到了。

▲總統蔡英文來到高雄鳳山一間廟宇參拜，受到民眾歡迎 。（圖／地方中心攝）

蔡英文也說很多人在唱衰台灣經濟，她也請大家去看自從民進黨執政以來，股市上萬點的時間有多長，到現場還是破萬點，甚至是達到歷史上少有的高點，而且她當總統這幾年，上萬的時間都很長，而且還提出了產業轉型，現在台灣在電子產業相當強，但是就在她擔任總統以後，還多了機械產業以及互聯網產業，兩三年多了兩個兆元產業，還問底下的支持群眾：「這樣很厲害吧？」，底下群眾回應說：「有」。

就是有這些產業才能讓年輕人現在有好的、更多的工作機會，他們的薪水會越來越好，蔡英文也強調：「雖然這兩三年都在拼，但是真正的效果會在後面加速出現」，所以大家要對經濟有信心。

▲總統蔡英文來到高雄鳳山一間廟宇參拜，受到民眾歡迎 。（圖／地方中心攝）