盧秀燕力推「東勢茂谷柑」　產地直送東森購物26日開賣

記者陳玉／台中報導

東勢茂谷柑遠近馳名，台中市政府農業局特與電視購物台東森購物合作行銷，透過免費平台，讓更多消費者可以品嚐到產地直銷的茂谷柑，3月26日下午2點，在電視購物台47頻道準時開賣東勢茂谷柑，特選外銷等級27A規格，限量1000組。台中市長盧秀燕也擔綱代言人，強力推薦「多吃茂谷柑有益健康、又可養顏美容，歡迎民眾選購。」

▲支持台灣在地農業，東森農場系列即將推出台中東勢茂谷柑，預計於3/26（二）14:00東森購物台CH47獨家銷售。（圖／業者提供）

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由東森購物推出的東森農場系列，銷售成績驚人，繼高雄市長韓國瑜力推美濃外銷等級北蕉，讓12噸在33分鐘內完售，3月26日下午2點將開賣台中東勢茂谷柑，而這次限量1000組銷售的茂谷柑，特選外銷等級腰圍27公分以上的27A規格，收成1000顆裡只有60顆符合外銷27A規格，相當稀有珍貴。

▲▼東森購物特選外銷等級茂谷柑，限量1000組，準時26日下午2點開賣。

除同樣透過產地直送，讓最後銷售所得回饋給當地農民，讓其獲得最大收益，並邀請「媽媽市長」盧秀燕錄影代言，她說，「台中東勢茂谷柑色澤漂亮、皮薄，肉質鮮甜多汁，現在正是產季，新鮮好吃。多吃茂谷柑有益健康、養顏美容，歡迎民眾選購。」更特別感謝東森購物台提供免費的平台，讓東勢茂谷柑產地直送，與市府共同行銷優質農產品。

台中市農業局長蔡精強表示，東勢農會首次與東森購物合作，期望透過產地直銷，除讓農民獲益最大，更可發揮對在地果農最大的支持效果，也進一步讓更多消費者行銷，認識台中好滋味。

▲東勢茂谷柑遠近馳名，東勢農會首次與東森購物合作，讓當地農民獲得最大收益。