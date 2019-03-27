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廈大收集韓國瑜競選文宣　校長：只差一碗滷肉飯了

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▲韓國瑜廈門簽約,會見。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜訪問廈門。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅、余奕賢／廈門─台北報導。

高雄市長韓國瑜27日上午前往廈門大學台研院進行閉門座談，廈大校長張榮親自接待。參訪團眾人行經台研院設置的台灣選舉文宣櫥窗（裡面有韓國瑜的文宣和礦泉水）時，韓國瑜在櫥窗內的礦泉水上簽名。張榮則在一旁開玩笑地表示，「只差一碗滷肉飯了」。

韓國瑜與廈大台研院座談歷時一小時後離開，由於前者主張九二共識，同時也是國民黨力捧2020的熱門人選，雙方談論的議題也引發外界好奇。根據知情人士透露，本次座談聚焦三大部分，一是如何打敗民進黨、二是如何避免九二共識和一國兩制被妖魔化、三是私下打探是否角逐2020大選。

▼韓國瑜與廈門台協座談。

▲韓國瑜,廈門,廈門台協。（圖／記者蔡紹堅攝）

有關閉門座談細節，廈大台研院方面是由院長李鵬領軍，並與唐永紅、劉國深、陳先才等知名涉台學者在淡江大學大陸研究所副教授張五岳的陪同下，與韓國瑜進行相關座談。值得一提的是，廈大研究院於2017年底增設「民進黨研究中心」，同時也是大陸對台研究機構獨立開設的首例。

其實台灣政治人物與涉台智庫交流並非新鮮事，台灣駐日代表謝長廷也曾在2012年出席廈門大學台研院的閉門座談會。謝長廷當時是以台灣維新基金會董事長身分出訪大陸，訪問廈門大學的行程則由時任台研院院長劉國深接待，並與廈大學者陳孔立、林勁等對談，聚焦探討兩岸民間文教交流。

韓國瑜一行人27日在廈門的行程為，上午到南普陀寺參拜，並參觀南普陀中醫院；到廈門大學台灣研究院閉門座談，中午則與廈門台商投資企業協會座談。下午參訪海滄遠海自動化碼頭，之後安排媒體聯訪，接著還將參觀廈門軟件園三期、廈門兩岸青創基地等地。

▼韓國瑜參拜南普陀寺。

▲韓國瑜,廈門南普陀寺。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：韓國瑜,高雄,廈門,韓流,登陸,廈門大學台灣研究院,張榮,九二共識,兩岸關係,一國兩制

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