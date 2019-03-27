韓國瑜登陸取得共識　廈門8000人將分批赴高雄旅遊

▲高雄市長韓國瑜一行抵達廈門。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡紹堅、柯振中／廈門－台北連線報導

大陸國台辦發言人安峰山27日表示，韓國瑜訪問團的參訪、交流，在經貿、旅遊與文教等多方面取得階段性成果，且在城市交流機制化、建立城市交流平台上初步達成共識，往後將與高雄加強交流、合作，攜手共建未來，「廈門近期將組織8000名遊客分批赴高雄旅遊。」

安峰山說，韓國瑜市長一行訪問粵港澳大灣區，共參觀了港珠澳大橋、深圳前海開發區、廈門海滄自動化馬頭、高科技產業與青年創業基地等建設，在城市建設與民生發展方面進行廣泛且深入的探討。

他提到，粵港澳大灣區建設是推動全面開放的新「工作」，蘊含「無限商機」與巨大發展機遇，參與這項重大的戰略，將為往後加深城市交流提供「非常廣闊的空間」。

▲高雄市長韓國瑜一行考察廈門郵輪中心。（圖／記者蔡浩祥攝）

談到經貿採購方面，安峰山說，韓國瑜市長訪問團按市場機制，簽訂大批農漁產品採購協議，其中在深圳、廈門簽署4億元（人民幣，下同）的合約，在香港、澳門則分別採購5億元及1.6億元的產品。他表示，合約簽訂後，深圳地區炙手可熱的海吉星農產品批發市場將優先提供高雄攤位租賃，行銷高雄農產品。

談到文教交流，安峰山稱，深圳將提供高雄每年200個青年實習、就業崗位；此外，深圳技術學校也會提供高雄每年20個就讀學生指標。他說，廈門與高雄有相當文化地緣，廈門今年11月將前往高雄舉辦第十二屆海峽兩岸福德文化節，讓廈門閩南語合唱團走進高雄。

安峰山提及，有關旅遊合作方面，廈門正在規劃「中遠之星」客滾輪（客貨滾裝船）恢復廈門至高雄的航線，並盡快開通廈門到高雄的郵輪航班，廈門將按照市場機制，鼓勵旅行社組織遊客前往高雄，「廈門近期將組織8000名遊客分批赴高雄旅遊。」他說到，廈門航空今年會再赴台招聘200名空服人員，其中100人在高雄定點招募。

▲高雄市長韓國瑜一行抵達廈門。（圖／高雄市政府提供）

他說，雙方將聚焦港口城市合作、產業深度交流、會展旅遊合作與城市管理創新等議題，舉辦城市論壇，以此建立城市交流機制化平台、造福兩地民眾，「為加強兩地經濟、文化、教育、體育、科技等領域的交流合作，雙方同意適時共同舉辦論壇。」

安峰山點出，有這些成果，是建立在「兩岸一家親」的基礎上，只要堅守「九二共識」，積極推動兩岸關係和平發展，兩岸城市交流合作的前景將「十分廣闊」。

▼韓國瑜一行人在動車上合影。（圖／記者吳奕靖攝）