韓國瑜與廈門台協座談　「台三代」萌孩獻花迎接！

▲兩名「台三代」萌孩迎接韓國瑜、李佳芬。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、蔡浩祥、吳奕靖／廈門報導

高雄市長韓國瑜27日上午赴廈門台商投資協會（廈門台協）座談， 由廈門台協會長吳佳瑩，以及兩位萌孩在大樓門口獻花迎接，韓國瑜及李佳芬也開心的把孩子抱起。韓國瑜與台商協會的座談將聚焦在廈門、高雄的城市交流，包含廈門港與高雄港的「雙港論壇」、自由貿易特區的連結、台灣青年的創業就業問題，以及商業貿易的進一步合作。

▼廈門台協會長吳家瑩與韓國瑜。（圖／高雄市政府）

韓國瑜一抵達廈門台商會館，兩名萌孩就拿著花束向前迎接，韓國瑜、李佳芬也開心的把萌孩抱起，並向媒體微笑致意，隨後在廈門台協會長吳家瑩的陪同下進入大樓。台協的相關人士表示，兩名萌孩都是「台三代」，在台商學校就讀，平常就很喜歡韓國瑜，今天能見到韓國瑜，還為他獻花非常開心。

出席座談的除了福建、廈門的涉台官員、資深台商外，還有在廈門創業、就業的台青，以及許多韓粉，會談的內容聚焦在廈門、高雄的交流合作，自由貿易區的連結，還有台青的創業、就業問題。不過，會談實際只進行了30分鐘左右，與會的台商告訴記者，會談的時間很短，並沒有談得太深入，但大家都是韓國瑜的粉絲，能見到偶像本尊也相當開心，相信今晚的台協晚宴還能有進一步互動。