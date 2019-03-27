快訊／韓國瑜拜訪廈門台商　台籍社區助理揪團要韓市長做主

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜上午前往廈門台商會館，拜訪台協會長吳家瑩。不過，就在韓國瑜車隊抵達前，先前被陸委會認定違法任職的數十位台籍社區主任助理組團前來陳情，希望陸委會能「實事求是」。

▲韓國瑜車隊抵達前，數十位台籍社區助理趕來陳情。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜一行大約11時抵達會館，大概在10時30分左右，有數十位台青前來，手持「韓市長，歡迎來廈門」、「高雄青年歡迎您」等標語，經《ETtoday新聞雲》記者詢問，他們主要來送韓市長禮物；另一方面，也想向韓市長陳情。

據了解，有關台籍人士擔任大陸社區主任助理一事，陸委會經會同相關機關確認後，認定違反《兩岸人民關係條例》，已在去年發函給台籍社區助理家中。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅攝）

《兩岸人民關係條例》第33條第2項明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。

《ETtoday新聞雲》日前獨家掌握，廈門市海滄區去年一口氣招聘35名台籍「社區主任助理」，陸委會經與相關機關會商後，認定違反《兩岸人民關係條例》，恐面臨罰則。不過，陸方卻不甩陸委會所提，海滄區政府網站仍在上月23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告，向台灣人才招手。

經記者查詢海滄區政府網站，發現該增聘公告。知情人士透露，截至目前，共有43位台籍人士赴廈門擔任社區主任助理職務，期間因有人因故離職回台，才再次發出增聘公告。