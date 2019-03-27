小吃店播中天「他啪一聲轉台」　楊翠：我家老公萬歲！

▲促轉會代理主委楊翠26日在臉書PO文，進某小吃店看到正播放中天新聞韓國瑜的報導，讓她直呼「我不吃了」。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／花蓮報導

台大學生日前發起「拒看中天」活動，促轉會代理主委楊翠26日在臉書PO文，晚上在花蓮某家小吃店，只有20分鐘時間能吃飯心裡很焦慮，沒想到店家正播中天新聞韓國瑜的報導，讓她直呼「我不吃了，再餓也不吃」，此外，她老公「走到電視機前面，啪一聲轉台」，楊翠讚譽「我家老公萬歲！」

現任國立東華大學華文系教授、促轉會代理主委楊翠26日臉書PO文表示，當天因課後還跟學生面談，所以僅只20分鐘的時間能用餐，叫一碗麵來吃，心裡已經很焦慮胃還有點痛，未料走近某小吃店，「又是某『天』新聞台，毫無意外的，又是某魚的新聞，我說，算了，我不吃了，再餓也不吃，我胃更痛了。」

▲台大學生日前發起「拒看中天」投票活動。（圖／記者季相儒攝）

楊翠指出，她正準備起身離開時，老公已走到電視機前面，「啪一聲，轉台了」，還跟店家說這是「消費者權益」。老公此舉讓楊翠大讚，「我家老公萬歲。果然我還是太鄉愿，他才是棒棒的。」

楊翠表示，以她的個性會選擇離開店家不再踏入這家店。她老公則巧妙回應，「是啊，但是，你沒有選擇，因為其他店也一樣，都是那兩台，花蓮就是這樣所以，積極轉台之必要。」

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