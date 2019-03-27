行前須知看這邊！2019好朋友野餐日來了　3/30揪團玩到瘋

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網路媒體霸主《ETtoday東森新聞雲》一年一度好朋友野餐日又要到啦！ 喜歡做白日夢的你， 3/30（六）快揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加「2019好朋友野餐日」吧！當天不只會有聲林之王人氣七強見面會，更有萌寵市集、美容、健檢，以及好逛好買的質感手作創意市集等活動，還能盡情徜徉在春日陽光、草地、好音樂的絕美野餐情境中，放肆大做白日夢吧！

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週末就是要帶毛小孩來野餐、曬太陽！去年「2018好朋友野餐日」吸引3萬多人湧入，而今年的好朋友野餐日更盛大！迎接春天暖暖陽光，把握難得機會相約好友、閨蜜、家人及毛孩子，在綠色草地享受大自然的神奇療癒，拋開所有糾結煩惱，集結手作課程、美食與演唱會，還有聲林之王人氣七強見面會，甚至還有手作市集和現場各式攤位，不僅有吃有喝，參加活動還能拿免費好禮，氣氛絕對High到爆！

不過，為了維護現場環境與秩序，共同擁有愉快的美好午後，所以事前要請各位朋友們協助留意幾項事情及參與需知，讓我們一起打造一個美好空間。由於怕當日氣候多變，建議大家可以準備防雨配備，以及防蚊液、防曬/清潔用品等。並為友愛環境，請攜帶可重複使用的容器及餐具，例如保鮮盒、隨行杯、環保野餐袋等用品，減少使用免洗餐具、塑膠袋等容器來盛裝食物，減少垃圾。現場有規畫垃圾分類區，希望大家離場時能將垃圾帶走並且分類，不把垃圾丟棄在活動場地以外的地方，讓我們一起愛護地球。

至於當天有攜帶毛小孩的朋友，需注意毛小孩的安全，若會急速奔走，一定要準備好您的繫繩，還有隨身準備小垃圾袋，以便處理毛小孩留下來的垃圾。而當天現場有規劃舞台區、市集區、野餐區，民眾可以以自己喜好選擇合適的場地，席地野餐，但以不影響他人與活動進行為主。

另外，為維護草地環境，請不要帶需要釘在地上的帳棚以及炊煮用具到現場，現場禁止營火以及全面禁菸。而高度、面積過大的帳棚或遮陽傘，會遮擋住其他參與野餐、觀賞表演民眾的視線，所以請大家遵守這個小約定，不要影響別人，讓大家能夠盡情享受活動。

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每年最夯、最大型的音樂野餐派對「2019好朋友野餐日」，全程參加不用錢，還有好禮可拿，絕對不能錯過！「2019好朋友野餐日」3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行，最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱。最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶你的毛小孩一起來野餐，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位，3月30日不見不散！

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3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

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