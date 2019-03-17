幸福「粉」簡單！聯華實業2019烘焙展不限消費送鬆餅手作課

▲2019烘焙展期間不限消費金額，都能免費參加聯華實業的「幸福食光體驗教室」，現場用「鬆餅預拌粉」DIY比利時鬆餅。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

2019台北國際烘焙暨設備展於3/15至3/18一連四天盛大展出，今天（16日）是消費者入場參觀第一天，也因逢週末假日，現場湧進大批人潮，參觀人氣強強滾！其中，位於南港展覽館四樓的聯華實業攤位上，更是擠滿參觀民眾，現場不僅教導民眾用「鬆餅預拌粉」製作比利時美味鬆餅，還有人氣烘焙師鍾瀚億用「水手牌麵粉」製作各種香噴噴的麵包，好吃又好玩！

聯華實業以淬鍊一甲子的製粉技術，及符合現代人的消費需求，不斷創新研發各式產品，品質穩定操作性佳，十分受到客戶青睞，並在多年前即看好烘焙DIY潮流推出小包裝麵粉，除了超人氣明星商品「水手牌麵粉」外，就連歷史悠久的創始產品「駱駝牌麵粉」亦推出1kg包裝，成為DIY市場首選，讓熱愛DIY的消費者在家就能使用最優質的原料做出幸福味道。

▲▼聯華實業新品開發部烘焙技師鍾瀚億表示，以烘焙初學者來說，可以嘗試做較簡單的吐司、小餐包，從基本製作開始學習，再慢慢挑戰較高難度的品項，蛋糕部分則建議可先嘗試做杯子蛋糕，只要用粉伴一伴再放進模具中烤就行。再來，還有餅乾也不容易失敗，以及鬆餅都很好入手，只要用「鬆餅預拌粉」就能輕鬆製作，失敗度很低又能輕鬆做出美味食品。

而聯華實業這次烘焙展以「袋袋傳承-幸福粉簡單」為主題，並規劃「粉創意、粉美味、粉簡單、粉安心」等四大理念為始的展示區域，同時每日的活動還會邀請人氣烘焙名師，現場教學如何用聯華實業生產的麵粉做出各種好吃麵包，像是今天就是由鍾瀚億教學了甜心草莓、香根蘿蔔起士、焦糖百香果蛋糕等，現場不時香氣四溢，讓人垂涎欲滴。

聯華實業行銷部經理黃北辰表示，聯華實業從源頭把關深耕麵粉產業，目前是國內規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，並能依照客戶生產製成和產品特性，客製化超過150種以上的專用粉，為國內專用麵粉市場中第一領導品牌，市佔率24％。同時，旗下還有推出1kg包裝，受到許多消費者喜愛。2018年的年銷量破930萬袋歷史新高，預計3年內會突破一千萬袋。

▲聯華實業行銷部經理黃北辰（右）指出，「駱駝牌麵粉」為聯華實業創始之品牌，以駱駝象徵不畏艱苦環境，逐步踏實成就夢想的精神。

其中，最暢銷的商品為「水手牌麵粉」，品質不輸進口麵粉，更是台灣唯一可以跟日本進口粉分庭抗禮的高檔麵粉，麵粉柔軟且保濕度高，不僅受到烘焙師傅愛用，亦受到消費者喜愛，年銷量可達20萬袋。另外，聯華實業的創始品牌「駱駝牌麵粉」，同樣收到許多人喜愛。而這次展場還有推出限定的《袋袋傳承-阿駝購物袋》，以50年代麵粉袋為設計藍本，復刻懷舊風情，現場購買麵粉或義大利麵滿249元，即可獲贈乙個。

黃北辰說，除了生產各種麵粉產品，聯華實業還是台灣唯一義大利麵製造商，包含「坎佩尼亞」義大利麵系列，以及「QQ」牌義大利麵系列等，其中色彩豐富的三色螺絲麵加上螺旋造型，更是小朋友最愛。聯華實業不僅產能穩定，旗下產品更擁有ISO22000、HACCP、TQF及HALAL等國內外四大食品安全認證，2018年更搶先業界，取得「ISO/IEC 17025」實驗室認證，預計四月還會拿到SQF（Safe Quality Food；食品安全品質標準）認證，用最高等級的標準控管食品安全。

另外，聯華實業也自2011年起與喜願農友團合作進行復育及契作，推出新高山有機全麥粉，100%使用台灣有機全麥粉，富含膳食纖維、鐵、鈣、葉酸，營養價值高，適用於中式麵點、麵條、歐式麵包等產品。目前聯華實業旗下產品都能在各大量販或電商平台購買，不論是麵粉還是義大利麵等，都是各大電商平台銷售第一名的品牌。

除了佈局台灣市場，聯華實業產品還有外銷到香港、新加坡等國家，同時運用跨境電商平台讓一般消費者也可以購買，目前外銷產量12萬袋，預計今年可達20萬袋目標。黃北辰指出，不論商用還是家用市場，聯華實業都有佈局，且許多知名餐廳跟麵包店都愛用，同時運用線下舉辦各種DIY活動， 讓一般消費者不一定要去外面上課，在家就能簡單享受DIY樂趣，像是「鬆餅預拌粉」就已調配好「黃金比例」，讓家庭主婦能方便操作，非常簡單就能製作出美味鬆餅。

想感受聯華實業的幸福魅力，可趁烘焙展來現場一起同樂，而且攤位還有販售一年一度的超優惠組合，並且聯合關係企業攤位，包含健康食彩、披薩歐奇及喜願行等，共同舉辦「幸福摩天輪抽獎活動」。消費者只要於聯華實業全區購物滿500元，就能玩轉一次，買越多轉越多，中獎機率高達99.9%以上。不僅此外，憑當日發票還能免費報名「幸福食光體驗教室」，現場用「鬆餅預拌粉」DIY比利時鬆餅，一起享受手作樂趣。

「袋袋傳承。幸福粉簡單」2019烘焙展，聯華實業邀請您來享受幸福

►時間：3/15～18

►聯華實業攤位：南港展覽館4F-M812

►聯華實業官網：http://www.lhic.com.tw

►水手牌粉絲頁：FB搜尋「水手牌麵粉」