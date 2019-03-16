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拜會姐妹城市鹽湖城　林右昌：盼促進兩市文化教育交流

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▲▼拜會姐妹城市鹽湖城　林右昌：盼促進兩市文化教育交流 。（圖／基隆市政府提供）

圖、文／基隆市政府提供

基隆市長林右昌伉儷於美國時間14日與市府多位主管及議員，抵達位在猶他州的姐妹市鹽湖城拜會，受到鹽湖城府會各界熱烈歡迎，林市長表示，期盼兩市日後有更多的交流互動。

基隆市訪問團一行，結束了華府行程後，再啟程搭機飛往鹽湖城姐妹市，於美國當地時間14日下午，抵達鹽湖城市政廳，與鹽湖城市長Jackie Biskupski會晤交流，這也是林市長就任以來首次造訪美國姐妹城市。

▲▼拜會姐妹城市鹽湖城　林右昌：盼促進兩市文化教育交流 。（圖／基隆市政府提供）

▲▼拜會姐妹城市鹽湖城　林右昌：盼促進兩市文化教育交流 。（圖／基隆市政府提供）

鹽湖城是猶他州首府和最大城市，市內人口有6成是摩門教徒，鹽湖城的發跡與摩門教密不可分；基隆市與鹽湖城在1979年締結姐妹城市，鹽湖城為表示友好，2014年也訂定7月16日為「基隆日」，在兩市締結姐妹市40週年的此刻造訪鹽湖城，可說格外有意義。

雙方把握緊湊的時間，針對兩個城市間的文化、教育、體育及科技等各面向發展交換意見，而身為鹽湖城有史以來第二位女性市長的Jackie Biskupski，也特別關心性平議題。

▲▼拜會姐妹城市鹽湖城　林右昌：盼促進兩市文化教育交流 。（圖／基隆市政府提供）

隨後也安排會見鹽湖城議長Charles Luke及警察局長Mike Brown。兩市警察局在1981年成為姐妹局，雙方交流密切。隨後鹽湖城市也安排林市長一行人前往當地圖書館、摩門教音樂廳、會議中心及新建築等地參觀。訪問團成員結束了鹽湖城的拜會後，便馬不停蹄地搭機趕往下一站─西雅圖，挑戰一日三城。

▲▼拜會姐妹城市鹽湖城　林右昌：盼促進兩市文化教育交流 。（圖／基隆市政府提供）

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關鍵字：林右昌,基隆市長,鹽湖城

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