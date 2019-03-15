率新科議員會晤美國會議員　林右昌：盼互相學習交流

圖、文／基隆市政府提供

基隆市長林右昌率領的訪問團於美國時間13日下午，前往國會山莊拜會三位聯邦眾議員，進行學習與交流，並希望這些友台議員能在國會中持續為臺灣發聲，並進一步深化美台友誼。包括林市長、民政處長王榆森、研考處長黃駿逸以及四名新上任的基隆市議員童子瑋、張顥瀚、林旻勳及張秉鈞等人在內的訪問團一行人，經過嚴格的安檢後，抵達國會山莊進行交流。

基隆訪問團一行首先拜會Rep. Albio Sires (D-NJ) ，這位古巴裔的資深眾議員，曾任西紐約市（West New York)市長及眾議會議長，也是美眾院中「國會臺灣連線」共同主席。立場堅決反共的他，對多次連署友臺議案、支持臺灣。今年適逢臺灣關係法40週年，林市長對國會去年3月通過「臺灣旅行法」向Rep.Albio Sires 表達感謝之情，同時也期待美方能更積極協助臺灣參與更多國際組織。

曾來臺傳教的匡希恆（Rep. John Curtis ）能說簡單的中文，他收到林市長致贈的「我愛基隆」帽子後，立刻要求簽名並戴上帽子拍照，展現了熱情的一面，有收藏襪子嗜好的他，也回贈林市長一雙私人收藏。至於Rep. Chris Stewart也是美眾院中「國會臺灣連線」成員，曾投票支持臺灣以觀察員身分參與「國際刑警組織」及「國際民航組織」，但不曾造訪過臺灣，林市長也當場邀他到臺灣來訪問。