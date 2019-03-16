從大師到學生烘焙手作秀　唯選「嘉禾牌麵粉」

▲國寶級麵食大師周清源老師以嘉禾牌麵粉展演示範饅頭、花捲等中式麵點，吸引大批粉絲。

圖、文／僑泰興麵粉提供

烘焙展現場，中式麵點界的國寶級大師周清源使用「嘉禾牌」低筋粉心麵粉，以爐火純青的手藝，將民眾熟稔又愛吃的傳統麵食「開花饅頭」，做得宛如一朵朵盛綻的饅頭花且香甜鬆軟；下午登場的立體造型饅頭女王王美姬，運用「嘉禾牌」中筋粉心麵粉發揮巧奪天工的創意，捏塑出一只只造型可愛的「手工花式饅頭」，讓現場的大人小孩都忍不住驚呼：「卡哇依！」

「嘉禾牌」麵粉，是台灣唯一且連續兩年以高分通過全球最高等級SQF Level 3國際食安暨品質驗證之麵粉廠─僑泰興的主力產品，因品質出眾、穩定且無人工添加物，一直以來深受鼎泰豐、馬可先生麵包、朱記餡餅粥店、聖瑪莉麵包、福利麵包等烘焙食品業者的青睞。今年，鼎泰豐與馬可先生麵包更應僑泰興之邀，於台北國際烘焙展的「嘉禾牌」展攤共同展售，足以見證業者對「嘉禾牌」的信賴。

▲全台第一、也是唯一「連續兩年獲得SQF國際食品安全及品質驗證」的嘉禾牌麵粉。

國寶級大師、教主、職人輪流上場，節目精彩絕倫

邁入創業66周年之際，僑泰興特於《2019台北國際烘焙暨設備展》邀請國寶級中式麵點大師周清源老師、萌饅頭教主王美姬老師、知名台灣烘焙麵包職人吳克己老師、嘉禾牌麵粉首席烘焙主廚-張祥斌老師以及長年與僑泰興合作、齊心培育台灣烘焙界人才的實踐大學餐飲管理系和醒吾科技大學餐旅管理系學子至展攤展演兼具美味、安全與品質的麵點與烘焙產品。

同時，現場觀眾亦能品嘗到全台唯一包裝貼有張貼「SQF國際驗證標章」的「嘉禾牌」麵粉所做出來的手作烘焙品，從中式的饅頭、發糕、花捲到西式的無花果蜂蜜麵包、愛文芒果貝果、北海道紅茶戚風蛋糕...等，現場不時香氣四溢，讓人垂涎欲滴，特別是醒吾餐旅管理系學生現場手作的各式成品，一端出試吃立即秒殺；展攤上另設置數座由學生創作的「森林王國」、「麵包店」等無毒麵粉黏土作品，更是吸引大批民眾拍照上傳。

若看得不過癮，「2018世界麵包大賽之台灣國手選拔賽－藝術麵包組冠軍」 王宥晟老師將於3／17率領實踐大學餐飲管理系學生展演示範藝術麵包「舞動青春」，展期內也將展出特地為僑泰興打造、高約140cm的大型藝術麵包作品「豐收女神」，金牌級的精湛技藝絕對值得期待。

▲具有66年歷史的嘉禾牌麵粉關注人才培育、世代傳承，邀請學生同登烘焙展舞台大秀手藝。

超過一甲子的初衷：把做食品視為良心事業

66年來，僑泰興始終不忘初衷：把「做食品」視為良心事業。為期四天的烘焙展期，僑泰興每天都會舉辦1~2場「食安資訊」有獎徵答活動，並特地邀請全球公認的權威認證機構─SGS台灣檢驗科技股份有限公司與僑泰興品管部主管互動對談，冀望透過寓教於樂的方式，教民眾選購100％安心的麵粉。

無論你是想參加有獎徵答拿大獎，或是希望品嘗由「嘉禾牌」麵粉做出來的手作烘焙品，還是趁機添購1kg小包裝的「嘉禾牌」麵粉，享受展場限定優惠折扣與滿額抽獎之機會，趕緊把握3／17（日）～18（一）最後兩天展期，有吃、有看，還有獎品拿，絕對值回票價。