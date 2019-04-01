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「國民初戀甜心」許維芳美肌圈粉　勤敷3款面膜拍照放大絕

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高校清新女神許維芳拍照免開美肌的秘密武器（圖／東森購物提供）

▲被網民封為「國民初戀甜心」的許維芳，擁有好肌膚讓粉絲們猛稱讚。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

有著水汪汪大眼、笑起來有酒窩的許維芳，因為演唱自創曲「夢想藍圖」，在網路上瞬間爆紅，翻唱單曲點擊率超過367萬次，而她純真甜美的外型、饒富磁性的中低嗓音、清新的歌路，被網民封為「最強畢業歌女神」、「高校女神」、「國民初戀甜心」。去年參加大型選秀節目《聲林之王》後，被由娛樂教父王偉忠與媒體教父王令麟所成立的量子娛樂欽點簽下，成為重點栽培藝人，即將準備發行新單曲，正式成為歌手。

「ETtoday好朋友野餐日」日前在大直美堤河濱公園熱鬧舉辦，許維芳以一身純白仙氣滿點洋裝出席，現場一連演唱3首歌曲，同時舉辦見面會與粉絲一起自拍，國民女神親切可愛的態度，讓許多人瞬間融化並直呼「維芳女神近看皮膚超好der」、「都不用開美肌就超美」、「都不用帶燈打蘋果光就有蘋果肌」。

對於粉絲們的稱讚，許維芳也大方分享她的美肌小秘密，她說自己在春天換季時有肌膚過敏及缺水等困擾，在保養上，透過勤敷面膜解決這些小問題，現在每天使用來自韓國的「PS美美妍修修臉面膜」，其中特別愛用「PS水感修修保濕平衡面膜」，因為長效保水，是出國搭飛機旅行時一定要帶的「救火隊」；若是在夏天或從事戶外野餐、騎單車等活動，則是使用「PS打光修修淨透亮白面膜」做到亮膚；當面對考試熬夜準備疲累，皮膚變得暗沉、缺乏彈性又有黑眼圈的時候，就會敷上「PS超強雙效彈力面膜」，讓肌膚恢復活力。

針對台灣女性的生活習慣與肌膚困擾，韓國頂級研發團隊提出創新前導型護膚概念，推出水感保濕、淨透亮白、緊緻彈力3款不同效用的「PS美美妍修修臉面膜」，而其中添加100,000ppb益生菌，幫助肌膚好菌平衡，再搭配高濃度雙效修護配方和韓國獨特微導膜取代美容導入液，訴求提高後續保養效能，尤其適合年輕肌膚不穩定的膚況使用。目前僅在東森購物網獨家販售。

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關鍵字：許維芳,夢想藍圖,聲林之王,美肌,保養,面膜,PS美美妍修修臉面膜

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