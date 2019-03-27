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房事公開講！高雄同事不戰南北只戰機能 鋭揚捷仕堡羨煞購屋族！

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▲同事間不免把「房事」拿出來講，不過聊到在哪裡置產，一不小心可能就會為了南北問題擦槍走火，沒想到這對同事的結局卻超療癒！

消費中心／綜合報導

在居大不易的台北工作了好幾年，難免動了買房念頭，但擁擠的蛋白區就算是幾十年的中古屋，房價都高得嚇人，想退而求其次住進重劃區，又怕整棟大樓只有自己一間住戶，黑壓壓的宛如住進鬼屋，讓人就算存好頭期款，也不敢輕易出手。不過，其他城市在這幾年也有所發展，生活、交通機能便利許多，娛樂設施也到位，居住空間比起台北更是開闊舒適，同樣的錢甚至還能「一房變三房」，就連台北人都想「島內移民」舉家開展新生活，不用為了買房，再次犧牲自己的需求、勉強蝸居。

不少人「島內移民」都學候鳥一樣往南移，有人偏愛距離北南不遠不近的中部，有人則熱愛四季如春、人情味濃的南部！最近網路上就流傳一支影片，一個不想去南部親戚家玩的同事，搬出的原因竟然都是對南部的既定印象，像是「南部都是透天厝，去那裡只能一直聊天、看電視，好無聊～」、「高雄能去的地方少之又少，你說我假日要去哪裡？」、「而且高雄動不動就紫爆欸！」沒想到卻被一旁的暖男同事好氣又好笑的說：「你真是台北聳欸。」

好在這位剛入手高雄宅的暖男同事人很nice不戰南北，而是開始細數移居高雄的好處。像是多數北部人顧慮的交通、娛樂問題，暖男同事就表示，因應高鐵南延屏東計畫，高雄有機會再增設高雄、鳳山兩站，而且現在高雄被網友推薦最宜居的地方之一，正是鳳山O13大東站周邊！因為附近就有大潤發、家樂福等購物中心，一般家庭假日採買不用愁，想要Shopping、看電影、吃美食，大魯閣草衙道和義大樂園開車不用半小時就能到，完全可以瘋玩一整天。想走文青風就更簡單了，衛武營、大東文化中心近在咫尺，平假日的藝文表演和市集，讓周圍住戶在耳濡目染下氣質隨之提升。一旁的大東濕地更是高雄版的大安森林公園，城市綠地讓人輕鬆擁抱大自然，拋開煩憂！

▲▼防霾,空汙,購屋,高雄,機能宅,鳳山。（圖／鋭揚捷仕堡提供）

▲和高雄新興藝文特區「衛武營」當鄰居，每個假日都有誘人的文藝表演和市集可去。（圖／擷取自「鋭揚捷仕堡」官網，下同）

不過，空污問題的確是每個人的隱憂，因此現在許多人選擇新家，都想為自己和下一代的健康搬入防霾住宅。什麼是防霾住宅？在暖男同事介紹下才知道，原來以他入主的「鋭揚捷仕堡」為例，每戶皆配備荷蘭防霾透氣紗窗、日本三協氣密窗和醫療級的正壓空氣清淨機，三管齊下就是為了讓住戶回到家，可以大口呼吸乾淨空氣，連吃飯睡覺都能抵抗PM2.5侵襲，這就是現下防霾住宅使出的「空污退散」絕招，為住戶打造符合現代需求的家。

▲▼防霾,空汙,購屋,高雄,機能宅,鳳山。（圖／鋭揚捷仕堡提供）

▲和住戶站在同一陣線的「鋭揚捷仕堡」，打造出宛如住在空氣清淨機裡的防霾堡壘。

再者，買中古屋最怕住沒多久才發現漏水、壁癌等問題多多，不想買房買到身心靈受創，何不選擇做新房的第一位主人？「鋭揚捷仕堡」不只是抗霾健康宅，更提供幾乎終身的售後服務，包括每年的房屋健檢、2年物業代管、3年設備保固、5年防水保固，更有超越內政部規定的25年結構體保固，小至漏水處理、室內裝備維修、社區管理，大至主結構、樑柱、基礎結構是否穩固、耐震等問題，都有建商持續為每個人一輩子的家把關。

▲▼防霾,空汙,購屋,高雄,機能宅,鳳山。（圖／鋭揚捷仕堡提供）

▲2～3房的格局適合小家庭自住，總價399萬起就能擁有被雙捷運、雙公園環繞的機能宅。

社區公設除了基本的交誼廳、閱讀室、游泳池、健身房，更設有KTV、VIP電影院、廚藝教室，想要花一整天時間把公設全套用完，可能連喘息的時間都沒有，招待同事朋友來玩超有面子。還在怕跟親友一聊「房事」就不合嗎？就學影片的暖男同事一樣，用舒適的生活向大家證明吧！招待他們來家裡「Short Stay」，短短2天、宛如到飯店度假的輕旅行氛圍，隨即翻轉他們印象，展現南部現在不僅有「大氣好客」的精神，更是宜居城市的指標！

揚捷仕堡︱基本資料

鋭揚捷仕堡官網>>>
鋭揚捷仕堡粉絲團>>>
基地位置：高雄市鳳山區瑞興路 瑞進路口
基地規模：1028坪
戶數規劃：267戶
產品規劃：二房(20~30坪) 、三房(33~39坪)
樓層規劃：15F/B3
公 設 比：35%
投資建設：鋭揚建設
建築設計：鋭揚建設
企劃代銷：鋭揚建設
連絡電話：07 -710 2888

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關鍵字：防霾,機能宅,高雄買房,島內移民,空污

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