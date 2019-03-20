西部空污嚴重　盧秀燕再向中央喊話：非核家園不能被空污家園代替

▲盧秀燕認為中央不該追求「非核家園」，讓火力發電「空污家園」代替。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

全台西半部20日空污嚴重，台中市長盧秀燕再度向中央喊話，要求盡速停止目前已火力發電為主的狀態。她表示，能源政策不該因為意識形態偏廢，追求「非核家園」不能讓火力發電「空污家園」代替，讓國民每天吸空污。

台中市長盧秀燕20日上午出席台中市第一季傑出績優人士聯合頒獎典禮，會後接受媒體訪問。

盧秀燕表示表示，昨天西部地區從北到南包括中部，全部紫爆、紅爆，空污非常嚴重，整個國家、城市都陷在空污當中。境外移動污染源當然有影響，不過，台灣仍普遍使用火力發電，不論燒煤、瓦斯、燃油都有汙染，也都是火力發電的一種，台灣過去有不同的發電方式配比，可達到能源自主卻不會污染，可是現在不是，因為能源政策已有意識形態而偏廢了，以致台灣現在仍以火力發電為主。

▲台灣西半部近日空污嚴重。（圖／台中市政府提供）

她說，火力發電是嚴重污染環境的一種發電方式，全世界皆在淘汰中，讓其逐漸退場，反觀台灣卻增加比重。政府推動「2025年非核家園」，問題是非核家園不該以「有毒家園」、「廢氣家園」、「空污家園」替代。中央有義務好好思考能源政策如何完善，縱使做到非核家園，也不能由火力發電的空汙家園代替，讓國民每天吸空污。

中市環保局長吳志超也說，依環保署空品資訊，今明2天風場轉微弱南風，全台西半部地區污染物易累積，影響空氣品質。環保局已通報前30大固定污染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強污染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

至於台中火力電廠停機、降載狀況，環保局說明，今日台電公開資訊，中火可減排時段為上午9時至16時，非歲(檢)修450百萬（MW，G1、G2、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10)、歲(檢)修550MW（G3），合計1000MW。市府仍持續呼籲台電配合空品不良進行更多降載。

環保局提醒，請隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。掌握空品即時狀況可至《環保局空氣品質監測網》(http://bit.ly/1PYK6fP) 、《臺中市空氣品質資訊服務網》(https://aq.epb.taichung.gov.tw/TccgAIR/index.html )、《臺中空氣頻道》(http://bit.ly/2CXfbTZ)查詢。

【更多新聞】

►影／中檢拍賣2500萬藍寶堅尼 神秘傳產口罩男1200萬得標

►帶嫩女友上金錢豹回家再續攤 她醉喊：「不要弄我」仍被硬上

►短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半 房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩