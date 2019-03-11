免稅獨賣「格蘭利威」稀有絕釀　25年單一酒桶限量釋出



▲真正的好酒不能隨意當做禮品，要送就要送給最在乎、最想一起分享的人。（圖／格蘭利威提供，下同）

消費中心／綜合報導

誰說送禮給老朋友一定要在節日或是一定要有特別的理由？ 老友不用常聯絡，但一見面必聊徹夜，禮品list也從不會有老友名字，卻總在最平常的日子，看到想和他分享的好東西，就拎著往老友家送去。每段走過來的友情歷經各種淬煉，交織成無可取代的風味，就像是守著單一酒桶的純釀威士忌，只有懂的人才能好好珍惜這絕無僅有、無法複製的風味。朋友相見，不必多言，倒上一杯就心領神會！

來自蘇格蘭的格蘭利威，在1824年成為格蘭利威區第一個擁有蒸餾執照的酒商，長達近200年的精確釀造工藝，為單一麥芽威士忌的品質與風味樹立標準，並賦予它應該具備滑順口感、馥郁香氣與果香四溢的定義。在格蘭利威眾多年份好酒中，「單一酒桶」更是這個經典品牌的珍稀陳釀，其中又以雪莉桶最為稀有，蘇格蘭的1,800萬個純釀威士忌木桶，只有5%是雪莉桶，久久一推出，就惹得老饕競相和這「好久不見的老朋友」開瓶敘舊。

▲來自斯佩賽產區的威士忌，因高海拔獨特的地勢孕育出圓潤豐富的層次。

今年恰好是全球限量553瓶「格蘭利威25年單一酒桶威士忌」問世的好時機，最近和老友相聚，不如一邊啜飲陳釀酒香，一邊暢聊同等年份的相識回憶！特別以第二次填充的雪莉桶釀製的25年單一酒桶，冷凝過濾原桶裝瓶酒體清澈，除了完美封存雪莉桶應有的軟梨、黑加侖等豐富果香，更為已在標準之上的威士忌帶來由酥脆青蘋果、柑橘和香草奶油、烤杏仁交織的完美風味，入口質地有如焦糖般滑順黏稠，為的是讓柔軟甜美的口感，留在舌尖喉間久一些，佐以陳年往事細細品味。

▲讓老饕、品酒師聞之心醉的，無非是「格蘭利威25年單一酒桶威士忌」保留原始風味的原桶強度！

獨一無二的醇釀精品，即日起至4/30（二）只在桃園國際機場第一航廈昇恆昌煙酒店獨家推出「品酩體驗」，邀請所有老朋友近距離感受25年單一酒桶代表的極致風味，品飲之間彷彿隨著馥郁酒香走遍斯佩賽產區，感受從得天獨厚的地勢湧出的山泉水和當地天然濕度，如何打造出這一點一滴得來不易的迷人芬芳，而注入單一酒桶分別醞釀出的風味口感，正適合為你們歷久彌新的友情寫下新的篇章。即日起於桃園國際機場全線昇恆昌及采盟煙酒店免稅獨賣，免稅專供價500美金，就讓這限量稀釀的格蘭利威25年單一酒桶威士忌，敬你們的友情一杯。

▲現在於桃園國際機場全線昇恆昌及采盟煙酒店，購買格蘭利威或亞伯樂系列產品滿台幣5,300元，送手提行李箱一個。

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