　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

免稅獨賣「格蘭利威」稀有絕釀　25年單一酒桶限量釋出

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

格蘭利威（圖／格蘭利威提供）
▲真正的好酒不能隨意當做禮品，要送就要送給最在乎、最想一起分享的人。（圖／格蘭利威提供，下同）

消費中心／綜合報導

誰說送禮給老朋友一定要在節日或是一定要有特別的理由？ 老友不用常聯絡，但一見面必聊徹夜，禮品list也從不會有老友名字，卻總在最平常的日子，看到想和他分享的好東西，就拎著往老友家送去。每段走過來的友情歷經各種淬煉，交織成無可取代的風味，就像是守著單一酒桶的純釀威士忌，只有懂的人才能好好珍惜這絕無僅有、無法複製的風味。朋友相見，不必多言，倒上一杯就心領神會！

來自蘇格蘭的格蘭利威，在1824年成為格蘭利威區第一個擁有蒸餾執照的酒商，長達近200年的精確釀造工藝，為單一麥芽威士忌的品質與風味樹立標準，並賦予它應該具備滑順口感、馥郁香氣與果香四溢的定義。在格蘭利威眾多年份好酒中，「單一酒桶」更是這個經典品牌的珍稀陳釀，其中又以雪莉桶最為稀有，蘇格蘭的1,800萬個純釀威士忌木桶，只有5%是雪莉桶，久久一推出，就惹得老饕競相和這「好久不見的老朋友」開瓶敘舊。

格蘭利威（圖／格蘭利威提供）

▲來自斯佩賽產區的威士忌，因高海拔獨特的地勢孕育出圓潤豐富的層次。

今年恰好是全球限量553瓶「格蘭利威25年單一酒桶威士忌」問世的好時機，最近和老友相聚，不如一邊啜飲陳釀酒香，一邊暢聊同等年份的相識回憶！特別以第二次填充的雪莉桶釀製的25年單一酒桶，冷凝過濾原桶裝瓶酒體清澈，除了完美封存雪莉桶應有的軟梨、黑加侖等豐富果香，更為已在標準之上的威士忌帶來由酥脆青蘋果、柑橘和香草奶油、烤杏仁交織的完美風味，入口質地有如焦糖般滑順黏稠，為的是讓柔軟甜美的口感，留在舌尖喉間久一些，佐以陳年往事細細品味。

格蘭利威（圖／格蘭利威提供）

▲讓老饕、品酒師聞之心醉的，無非是「格蘭利威25年單一酒桶威士忌」保留原始風味的原桶強度！

獨一無二的醇釀精品，即日起至4/30（二）只在桃園國際機場第一航廈昇恆昌煙酒店獨家推出「品酩體驗」，邀請所有老朋友近距離感受25年單一酒桶代表的極致風味，品飲之間彷彿隨著馥郁酒香走遍斯佩賽產區，感受從得天獨厚的地勢湧出的山泉水和當地天然濕度，如何打造出這一點一滴得來不易的迷人芬芳，而注入單一酒桶分別醞釀出的風味口感，正適合為你們歷久彌新的友情寫下新的篇章。即日起於桃園國際機場全線昇恆昌及采盟煙酒店免稅獨賣，免稅專供價500美金，就讓這限量稀釀的格蘭利威25年單一酒桶威士忌，敬你們的友情一杯。

格蘭利威（圖／格蘭利威提供）

▲現在於桃園國際機場全線昇恆昌及采盟煙酒店，購買格蘭利威或亞伯樂系列產品滿台幣5,300元，送手提行李箱一個。

點撃了解購買詳情 http://bit.ly/2C6Ijsu

ET快訊
奔走3國「連殺11女」！他性侵斷頭女屍只因深信「妻子出軌」
到京都買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」　他淚：改變了一生
快訊／韓國瑜表態「做滿4年市長任期」　4月不領表參選2020

關鍵字：威士忌,單一酒桶,免稅,送禮,老友

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「格蘭利威」品酩之旅　班傑帶你品嚐13年雪莉桶迷人風味

野餐必備少女甜點！法式沙布列「2小時搞定」簡單照做超有巴黎fu

讓我繼續放空！做白日夢享「5大好處」　減少壓力、激發創意還能提升記憶力

繪本是孩子的專利？走一趟「童里」 異國作品讓大人也著迷！

12星座挑對香氛更療癒！巨蟹用玫瑰解放少女心、獅子選木質調鬆開控制慾

太快沉船母湯！打開交友軟體前做好準備　助你成功出擊、還能全身而退

撕掉月光族標籤！達人教你逐步「減少支出」把省錢養成終身習慣

亞洲網紅實境秀決戰吉隆坡　台灣人夫「咁有凍桃」2500萬粉絲搶驗收！

聽過「典當老婆都要吃的美味」嗎？　挑選日本醬油的2大關鍵曝光！

百年純釀醬油太銷魂　日本媽媽靠這味串起家族記憶！

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

蝦皮推P＆G超級品牌日　3大明星商品爆款組驚世價只要1元

蕭敬騰穿三支小豬超喜氣、Jolln火辣露肩　明星機場穿搭總整理

免稅獨賣「格蘭利威」稀有絕釀　25年單一酒桶限量釋出

PChome Thai跨境電商下一步　把泰國特色商品賣到台灣

快揪好友「全家餐一咖」！挑戰台日韓炒飯知識王　預測成功爽抽好禮

王令麟幫忙賣美濃外銷等級香蕉　韓國瑜拍片挺吃蕉愛高雄

婆婆妳好～好媳婦、好女友妝容這樣畫　大紅唇粗眼線通通OUT

韓國5G已商轉台灣不能輸！立院加速《電信管理法草案》審查

因應資安風險　雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防

4大場所7月起禁供塑膠吸管！　環保署：外帶改內用不罰

超扯！買中古福斯交車卻是福特　花蓮民眾求助桃消保官

中職／猿赴千葉戰羅德26人公佈　Eleven Sports轉播

比前兩年多6倍！川普要國會多撥「86億美元」建牆　民主黨狂喊NO！

躲過澎湖空難　畫家醫師徐克強畫韓國瑜家三個最紅的

空腹睡覺孩子反而長得比較高？

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

《Produce 101》第四季賽制有變！C位不只練習生投票選出

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

好媳婦、好女友妝容這樣畫

王令麟幫忙賣美濃外銷等級香蕉

櫻花季限定版小熊維尼限量1萬個

蝦皮驚見小綠綠學測祕笈狂賣40..

網狂掃貨！小7隱藏版神級冰淇淋

四大超商「神蛋寶座」爭霸激戰！

超好中！刷花旗抽馬丘比丘雙人遊

「格蘭利威」稀有絕釀免稅釋出！

殺破行情！只要118萬就能開賓..

最怕飲料去冰　這5點讓店員崩潰

PChome Thai計劃把泰..

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

挑戰中日韓炒飯知識王爽抽好禮！

更多熱門

相關新聞

郵局存款100萬內免利息所得稅

目前在郵局存款100萬元以內的利息，是可免徵利息所得稅，這也是中華郵政儲戶達2700萬多戶，甚至比台灣人口2,359萬還多了341萬的原因之一，而且很多人是學生時期就開戶了。

女友送禮別太爽　收下秒懂背後意義

遺產E劇場／國稅局課這筆稅違法

機師罷工為加班費　會計師打槍

孝順得人疼！長輩最愛這幾款伴手禮

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面