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真的有上輩子嗎？催眠師把前世當「電影」　看完就能治癒自己！

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▲▼前世，催眠。（圖／pixabay）

▲不少人聽到「催眠」下一秒就會聯想到「前世」！（圖／示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

你相信前世今生嗎？很多人對「催眠」的好奇往往來自於「催眠可以帶人們回溯前世」這個想法，說不定還能發現自己曾經是哪一國的王子、公主，光用想的就超酷！

不過，資深催眠師兼諮商心理師張義平提醒，催眠並不只是帶你探尋前世今生，「前世回溯」只是催眠技巧之一。接受過這種催眠的人，多半是藉由回溯過去，發現根深已久的問題，進而正視它們，以諮商的方式治癒自己的心理創傷。

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不管是否做過前世回溯，大家最想知道的就是「在催眠裡看到的前世畫面，都是真的嗎？」。在身心靈領域超過十年學習經驗的張義平抱持肯定態度，因為他也曾在催眠訓練中，浮現出自己的「前世記憶」。不過，同時也受過諮商專業訓練的他，更喜歡用另種觀點解釋「前世今生」這件事！

大家都會看電影、偶像劇、影集和卡通吧！是不是曾經被劇情打中心房，彷彿看到自己的經歷，或是把自己投射在編劇的創作裡呢？張義平喜歡跟催眠當事人解釋：「催眠中的畫面就像是潛意識播放的一部『電影』，劇情真假不重要，重要的是我們是否能透過這些親身體驗過的事件裡，打開對生命不同角度的眼光，用更敞開的心胸活出其他的可能。」不管是否對催眠中的「前世經驗」抱持懷疑，最不可忽略的是，自己「身在其中」最真實的感受！

▲▼前世，催眠。（圖／pixabay）

▲鑽研過催眠的精神科醫師或心理諮商師，有些人會使用「回溯技巧」幫助人藉由回看「前世」進而更理解這一世的自己。（圖／示意圖／pixabay）

張義平在經驗過幾次前世回溯後，發現無論他在前世是什麼職業、身分，幾乎都是一個任勞任怨、甘心替眾人或國家付出的人，可是到最後都沒有獲得應有的善待，臨死時只感覺孤單、淒涼、忿忿不平。而這種問題也在這輩子上演，例如過度替他人著想，而默默承受不公平的對待，又或者是在與人衝突時，先一步退讓，而默默覺得委屈與孤單。

藉由前世回溯發現自己現在原來也有的問題，張義平在沉澱後發現，這些行為模式似乎和原生家庭有關。由於雙親都有很強的道德感，個性也有點嚴苛，從小就告誡張義平，例如賺錢很辛苦所以不能隨便亂花、吃飯的時候要考慮到別人，不能一直夾自己喜歡吃的、如果被別人欺負，要先檢討自己是否有得罪人的地方、即使再怎麼累，還是應該要準時早起……。這些觀念深深烙印在張義平心底，所以每次面對他人，就很容易過度犧牲自己需求，自我需求久久不被滿足，也會讓自己的付出被他人視為理所當然，可想而知當然會積累許多負面情緒。

不少接受催眠的人，也會從前世經驗裡，反過來對這輩子的困境有了新的看見，例如學到不該盲目相信他人、該適度保有個人界線。也有可能透過某一世的經驗，看見原來自己在人際互動中始終錯怪他人、心胸不夠敞開等。雖然這些前世經驗很難考核真偽，但如果不執著於信與不信，認真從「看到」的畫面反省、鼓勵自己，也能獲得深刻感動的經驗與學習！

▲▼潛意識自癒力，心理學。（圖／四塊玉文創提供）
《潛意識自癒力：讓催眠心理學帶你創造美好的生活》
作者： 張義平（幽樹）
出版社：四塊玉文創 
出版日期：2019/01/29
ISBN：9789578587588

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關鍵字：前世,潛意識,催眠,心理學,自癒力

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