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行健溪成紅河　宜縣府追蹤檢驗以保農地及作物安全

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▲▼清澈的宜蘭三星鄉行健溪，25日傍晚竟「血流成河」！整條溪水遭染料汙染成紅河。（圖／擷取自林姓網友臉書，下同）

▲清澈的宜蘭三星鄉行健溪，25日傍晚竟「血流成河」！整條溪水遭染料汙染成紅河。（圖／擷取自林姓網友臉書，下同）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有關25日宜縣三星鄉行健溪溪水遭染紅一案，宜蘭環保局經查，是吳姓男子因清洗貝克桶槽內殘餘染料，並排放至水溝所導致，該局除已依違反水污法規定進行告發及要求停止排放，並對紅色染料廢水進行採樣檢驗，26日又持續追蹤並採樣檢驗，以保障縣內農地及作物安全。

▲▼清澈的宜蘭三星鄉行健溪，25日傍晚竟「血流成河」！整條溪水遭染料汙染成紅河。（圖／擷取自林姓網友臉書，下同）

宜蘭環保局表示，25日下午16時許，有民眾發現三星鄉行健溪溪水染紅一片，三星鄉公所也即時派員至現場了解，並提供可疑行為人資料供縣府環保局追查。

該局獲報後派員至三星鄉忠平路稽查，經查為吳姓男子因農作需求，向中部地區紙廠購買二手貝克桶（塑膠方形桶槽）欲裝填農藥進行噴灑使用，因購買後桶內還殘留紅色染劑，吳男於忠平路上自家鐵皮倉庫前進行清洗桶槽時，就直接將清洗之染料廢水往路邊水溝倒，並流到行健溪將整條溪染成紅色。

當天已責令吳男將水溝中殘留紅色廢水抽回，並將附著廢水之土壤利用挖土機挖除清理，且因已違反水污染防治法第30條規定，依同法第52條規定將可處罰3萬元以上300萬以下罰鍰。

26日該局、農業處續於紅色染料廢水棄置點（三星鄉忠平路）下游處之農田及溝渠會同行為人吳男進行污染範圍確認，初步估計受影響之農田及溝渠面積約3至4公頃，現場要求吳男應立即防堵紅色染料廢水持續擴散，實施相關應變措施回收廢水及受污染土壤，並妥善處理。

另該局與農業處已分別對於土壤及農作物進行採樣檢驗，後續將待檢驗結果出爐後，判斷其危害特性，再依相關規定啟動後續應變及改善機制，以維護縣內農地及作物的使用安全。

▲▼吳姓男子清洗二手貝克桶（塑膠方形桶槽）（上圖）桶內殘留紅色染劑，造成三星鄉行健溪成紅河，宜縣府追蹤檢驗以保農地及作物安全。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

▲▼吳姓男子清洗二手貝克桶（塑膠方形桶槽）（上圖）桶內殘留紅色染劑，造成三星鄉行健溪成紅河，宜縣府追蹤檢驗以保農地及作物安全。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

▲▼吳姓男子清洗二手貝克桶（塑膠方形桶槽）（上圖）桶內殘留紅色染劑，造成三星鄉行健溪成紅河，宜縣府追蹤檢驗以保農地及作物安全。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

▲▼吳姓男子清洗二手貝克桶（塑膠方形桶槽）（上圖）桶內殘留紅色染劑，造成三星鄉行健溪成紅河，宜縣府追蹤檢驗以保農地及作物安全。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

▲▼吳姓男子清洗二手貝克桶（塑膠方形桶槽）（上圖）桶內殘留紅色染劑，造成三星鄉行健溪成紅河，宜縣府追蹤檢驗以保農地及作物安全。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

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關鍵字：宜蘭,行健溪,檢驗,污染

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