「每天聞到蜂蜜蛋糕」6男大生租到凶宅！莫名咳嗽、失眠、出車禍

▲大學生新店租屋，遇到燒炭凶宅。（圖／翻攝Google Map）

記者陳雕文／新北報導

新北市6名男大生日前在新店租下「綠中海2期」一間三層透天厝，但剛搬進去沒多久，竟連續發生怪事…每天聞到蜂蜜蛋糕味、有人身體不適，莫名一直咳嗽、有人夜夜失眠、還有人出車禍，後來他們查出該屋過去疑似有人燒炭身亡！因此要求退租，但房東以提前解約為由，拒絕歸還押金，男大生一狀告上法院。法官審理時認為，男大生的舉證不足，且就算房屋是凶宅，仍不構成退租理由，判敗訴。

據《蘋果日報》報導，遺孀馬惠騏證實自殺的屋主就是知名音樂人「小鄭老師」鄭志明，當年穿著紅衣紅褲燒炭亡，遺書提到是遭朋友欺騙才輕生，而飄出蛋糕味的2樓房間就是自殺地點，但其實不是蜂蜜蛋糕味，而是他生前最愛吃的三峽金牛角麵包，他自殺當時，身邊還擺有半包沒吃完，之後的屋主為了掩飾地板的燒焦痕跡，才鋪上木頭地板。

男大生以房屋先前的拍賣公告當作證據，稱該屋有紀載，「屋主疑似燒炭身亡」，但法官函請新店分局查證後，里長表示，沒聽說過有人「非自然死亡」的案件，因此只能說男大生的指稱非空穴來風，但不能證明就是凶宅。且就算是凶宅，要如何說明該屋跟室友身體不適或車禍的遭遇有直接關聯？舉證難度非常大。

若是買屋，法律明文規定，需要特別告知是否為凶宅，但凶宅「出租」並沒有明確規定，讓房東有機會隱瞞；且買屋者在不知情的狀況下遇到凶宅或其他有瑕疵，可要求解除買賣契約，但這理由不適用於「租賃契約」，再加上男大生舉證不足，判敗訴，全案仍可上訴。

▼鄭志明在房間裡燒炭自殺。（圖／翻攝自YouTube）

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