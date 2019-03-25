宜蘭中山獅子會　捐贈台北榮總蘇澳暨員山分院25張輪椅

▲宜蘭中山獅子會，25日由會長梅阿站帶領眾獅友捐贈台北榮民總醫院蘇澳暨員山分院25張輪椅。由院長程文祺代表受贈。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為提供老弱疾苦病患就醫方便性，隸屬於國際獅子會300F區的宜蘭中山獅子會，25日由會長梅阿站帶領眾獅友捐贈台北榮民總醫院蘇澳暨員山分院25張輪椅。由院長程文祺代表受贈並感謝這群宜蘭在地獅姐，愛心滿溢，讓大眾感受到獅子會服務社會的愛心與熱忱。

北榮蘇澳分院表示，該院是蘇澳地區唯一綜合型醫院，與員山分院均在民眾急慢性醫療與健康、身心障礙醫療、榮民疾病防治與安養照護及社區長照等提供最佳服務，更因兩分院地理位置特殊，亦為在地軍方、工業區及漁業區及員山鄉80餘家休閒農業業者緊急醫療救護網。

雖然分院在同仁共同努力下已有很大進步，但院長程文祺表示，偏鄉醫療資源確實不足，也誠摯呼籲在政府與民間共同支持下讓健康不再有城鄉落差，給予每個地區居民同樣的醫療人權。

宜蘭中山獅子會會長梅阿站表示，該會希望透過這次輪椅捐助，使善能量傳遞，也希望能夠拋磚引玉號召更多民眾，投入關懷疾苦、扶弱濟困的公益活動。

捐贈活動後，由護理部李麗珠主任帶領獅姐們參觀分院新開設的安寧病房、日照中心及護理之家，獅姐們對於蘇澳分院在安寧及長照的成果讚譽有嘉。