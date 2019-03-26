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月子中心爆發RSV群聚感染！6新生兒進加護病房...家長氣到跳腳

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▲▼月子中心,群聚感染,RSV。（圖／東森新聞）

▲雲林一所月子中心爆發呼吸道融合病毒群聚感染。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／雲林報導

雲林縣虎尾某月子中心3月中旬爆發呼吸道融合病毒群聚感染，導致6名新生兒住進加護病房，但月子中心卻在協調會上表示，要等第三方公單位來判斷月子中心是否有錯，一名父親氣的在網路上留下評論，不推薦該家月子中心，並三度呼籲「要入住的爸媽千萬三思」！

該名李姓父親表示，為了專心務農才選擇讓妻子入住月子中心，同時也方便照顧大寶，孰料，入住期間竟發生新生兒群聚感染的事件，就連兒子也確診為RSV（呼吸道融合病毒）入住加護病房整整7天。對方在受感染的媽媽及新生兒出院後召開協調會，會上竟仍大言不慚地說，需要第三方公單位來判斷是否有錯，「試想一家月子中心，有六名新生兒住到加護病房，身為一個經營者還在跟爸媽爭到底有錯沒錯」。

▲▼月子中心,群聚感染,RSV。（圖／東森新聞）

李姓爸爸心疼地說道，「一個沒滿月的Baby一天要抽痰8次，手腳都是打點滴的痕跡，心疼的爸媽在協調會還要被經營者再次的傷害」，怒批月子中心「這樣的經營心態真的很要不得」。PO文也引來另名媽媽的回覆，「去年2月我第一個小孩出生，過沒多久月子中心也說群聚感染。我每天到嬰兒室去數，寶寶一天一天減少，到最後30幾個寶寶只剩4個。」見到如此情景，這對新手父母更嚇得趕緊帶著孩子落荒而逃。

查看臉書評論處，不只該名父親反應月子中心群聚感染事件，也有媽媽在12日PO文表示「寶寶在月子中心群聚感染感冒，直到出月子中心仍未痊癒，月子做的很煎熬」，希望月子中心能重視問題。

▲▼月子中心,群聚感染,RSV。（圖／東森新聞）

李姓爸爸接受媒體訪問時直指，月子中心的醫療疏失在於，3月3日就有寶寶感冒，但對方卻沒有任何的緊急措施，導致病情擴散，共有6個寶寶住進加護病房，月子中心甚至還向他表示，「月子中心一年發生1、2次RSV群聚感染是正常的」，讓他感到相當震驚，直呼「這個我們沒辦法理解」。

針對新生兒家長的指控，月子中心人員則回覆，希望由主管機關進行責任鑑定，以便後續處理。對此，雲林縣衛生局則回應，12日接獲群聚感染案件通報，由於RSV病毒是以飛沫途徑感染，有向月子中心要求嬰兒與嬰兒間距離一定要保持1公尺。衛生局管制科長鄭秀珍則表示，月子中心在疾病通報方面無疏失，近期會請家屬提出相關申請，進行後續醫療調處。

▲▼月子中心,群聚感染,RSV。（圖／翻攝臉書）

▲▼該名父親怒在臉書上留下評論，意外釣出許多家長回應。（圖／翻攝臉書）

▲▼月子中心,群聚感染,RSV。（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：月子中心,群聚感染,雲林

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