PO文險遭性侵被回「做1次1萬」　大眼妹現聲：沒看過這麼無恥的人

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女網友在臉書社團《爆料公社》指控，差點被男網友性侵的恐怖事件，不過之後竟出現大逆轉，由於男方跳出來反控女網友稱「做一次1萬」，PO文還不到24小時竟引來2.5萬則網友回應。新竹市警察局婦幼隊表示，25日晚間確有接獲相似報案，不過由於是婦幼保護案件，受害者皆以代號處理，無法確認被害人是否就是該女網友，全案也將依規受理。

▲女網友在臉書社團《爆料公社》指控，差點被男網友性侵的恐怖事件，不過之後竟出現大逆轉。（圖／翻攝爆料公社）



新竹一名女網友在臉書社團《爆料公社》貼文表示，因心情不好在IG發文，結果收到一男網友傳訊關心，兩人開始視訊聊天，聊了一陣子後，男網友說要過去陪她，只是她在上了男網友的車、喝了對方提供的水、抽了男網友給的菸，沒過多久開始覺得頭暈全身麻痺，男網友就對開始她毛手毛腳，她在漸漸失去力氣後，藉口說「你找張有床的地方我就不反抗了」，然後趁等紅燈的時候，開車門逃跑。



女生PO文曝光後，這名男網友竟現身討論串展開一連串反擊，說是女網友鬧自殺還抽大麻，打電話過去關心是怕她想不開跳樓。女網友還說欠人3萬元，跟她開價「做1次1萬」被他拒絕，結果女網友竟然開始「靠北」想回家，還嗆聲「愛亂講話我也不怕，別人要看就去報警，我行車紀錄器有錄音」，男網友還表示有行車紀錄器錄音。

短短不到24小時，PO文留言竟然超過2.5萬則，有網友秉持著看戲不評論的中立態度，不過更有網友表態支持女生或男網友。

女方也在自己臉書發文回擊，會有價錢這件事，是因為當時她無力掙脫，男方不讓她回家，想說要怎麼讓他分心才可以逃下車，「我才會說你要這樣那你給我錢，他不理會，甚至把手伸進我衣服裡還舔我，我整個慌了，說那至少在有床的地方， 不然我就是這個態度」。然後男方才鬆手，「我也是趁這個時候才逃下車的」。女子進一步表示，已經報完案在醫院驗DNA，還貼出到新竹市警察局婦幼隊報案的三聯單證明自己沒有說謊。

《ETtoday新聞雲》記者聯繫到女性當事人，她表示，「事實根本不是他說的那樣，真的沒看過這麼無恥的人，我FB有PO澄清文，說那給我錢那些都是在拖延時間想辦法跳車。」不過當事人拒絕記者進一步的訪問，她表示，自己因為這件事身心俱疲，又不斷被網友砲轟，目前只想到DNA結果出來，就可以證明一切」。

新竹市警方表示，25日晚間確有接獲相似報案，不過由於是婦幼保護案件，受害者皆以代號處理，無法確認被害人是否就是該女網友，婦幼隊目前已受理案件，只是被告尚未到案說明，警方目前已聯絡上被告男，請他到案說明，並依妨害性自主罪嫌函送新竹檢方偵辦。