11年來最多！每分鐘1200隻↑飛越國道　蝶粉搶拍壯觀「紫斑河」

地方中心／雲林報導

國道三號雲林縣林內鄉的觸口路段26日上午，有大量紫斑蝶遷徙過境，而瞬間蝶量最高還達到每分鐘1200隻，相當壯觀。對此，台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，印象中這是2008年以來監測過最大的瞬間蝶量。

▲大量的紫斑蝶看起來相當壯觀。（圖／台灣紫斑蝶生態保育協會提供，下同）

陳瑞祥表示，由於天氣放晴的緣故，26日上午10時許紫斑蝶開始陸續北飛，就在10時22分時達到每分鐘250隻紫斑蝶通過，已達到封閉國道的標準，因此高速公路總局緊急封閉國道三號北上252K到253K的外側車道。

大量的紫斑蝶組成壯觀的蝶河，瞬間蝶量最多也達到每分鐘1200隻，因此陳瑞祥也表示，在他印象中，這也是2008年以來監測到的最大瞬間通過國道的蝶量，而這壯觀畫面，也吸引不少民眾、蝴蝶愛好者前往搶拍。此外，由於到下午12時50分後，瞬間蝶量已經降至250以下，目前國道已經恢復通行。

此外，林內鄉長張維崢也表示，國道讓蝶不單純只是口號，還是真實事件，而周末還會有兩天的活動，希望到時能有個好天氣，讓大家都能看到紫斑蝶紛飛的美景。

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