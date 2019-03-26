「寶貝媽好想你」兒燒炭亡　她扛不住喪子痛5年後自焚成焦屍



▲潘女常在臉書上PO文，表達對兒子的思念。（圖／翻攝自臉書）

記者柳名耕／新北報導

新北市汐止區樟樹一路的社區大樓，在26日凌晨4點時許發生火警，共造成潘姓婦人死亡、3人嗆傷，由於起火的和室房內有金爐，而在5年前潘女的兒子也在同間臥室燒炭自殺，臉書上常PO文「我的寶貝媽好想你」，疑無法承受喪子之痛，才會選擇輕生。

▼事發地點在汐止區樟樹一路的社區大樓。（圖／記者柳名耕攝）



在汐止租屋的潘姓女子（47歲），5年前兒子在租屋處燒炭自殺，雖然已經與陳姓男子（53歲）再婚，卻仍睡在兒子當時輕生的臥室，不料在26日清晨，把原本擺在陽台的金爐拿進房間燒炭自殺，結果火勢過大引發火警，造成其他3名住戶嗆傷。

與潘女同住不同房的陳男，在事發當時被火勢驚醒，想要叫醒潘女時卻被火勢阻隔，只能狼狽地逃下樓避難。

▼潘女在臉書上PO出與兒子的合照。（圖／翻攝自臉書）



據了解，潘女在兒子輕生後走不出傷痛，雖然陳男想幫助她走出傷痛，常帶她到台灣各地參拜，但潘女仍常在臉書上寫下「又失眠了～～看到兒子的片我又想兒子了！都過了四年了我還是無法忘記那天發生的悲劇，兒子～我的寶貝媽好想你」等思念兒子的PO文。

警方不排除潘女因為過度思念才選擇輕生，但為求謹慎消防局火調科、警方鑑識人員，在26日下午又重回現場採集證據，希望能夠釐清整起事件的經過。

▼起火點的和室房火勢太大，把塑膠遮雨棚全部都燒融墜落1樓。（圖／記者柳名耕攝）



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