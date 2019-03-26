缺人力！台鐵砸3.36億買「電車線高速檢查車」　1天檢測200多公里

▲台鐵電車線常出包，造成列車延誤。（圖／資料照／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵電車線經常出包，造成列車延誤，但由於目前所啟用的電車線檢查車已無法符合即時檢測需求，再加上第一線人員人力短缺，導致養護上有嚴重斷層。為此，台鐵將砸3.36億購入「電車線高速檢查車」，1天就可以檢查200多公里，對比現行人力加上維修車僅能檢測3公里，將大幅提升效率及精準度。

台鐵電務處處長陳瑞聰表示，台鐵在2002年開始啟用電車線檢查車檢測，但隨著科技日新月異及資訊快速傳遞，其功能與效能已無法符合即時檢測維修電車線需求，因此目前電車線檢查工作仍以夜間人力量測為主。不過，由於薪資低、需夜間工作等因素，導致人力出現缺口，近年來技術斷層嚴重，導致量測效率及品質無法提升。

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▲台鐵將採購電車線高速檢查車，可大幅提升檢測效率及精準度。（圖／台鐵提供）

有鑒於德國國鐵、日本JR及台灣高鐵等皆已使用新型檢測設備，因此台鐵局規劃耗資3.36億採購電車線高速檢查車，透過高科技偵、檢測技術，將電車線檢查系統提升為智慧化，以達到高效率及高精準度的檢查目標。

陳瑞聰說，現在透過人力加上檢查車每晚只能檢測3公里，但高速檢查車投入後，1天就可以檢測200多公里，3天內2輛車就可以環島完成檢測工作。高速檢查車未來規劃採預防性維護策略，進行2個月1次的電車線預防性檢測，當偵測到異常資訊，即時提供轄區電力段進行檢修，防範事故發生於未然。

▲高速檢查車未來將進行2個月1次的電車線預防性檢測，當偵測到異常資訊，即時提供轄區電力段進行檢修，防範事故發生於未然。（圖／台鐵提供）

電車線高速檢查車可於營運時間免斷電且列車高速動態下，進行電車線高度、偏位、磨耗、硬點、接觸力及電桿位置等各項檢測項目，並經電腦分析，診斷設備運行情形。檢測車上也裝有彩色攝錄影機，記錄車前景、懸臂組、絕緣礙子、桿間裝置及集電弓與電車線接觸情形等影像，並與檢測裝置所檢測的成果同步呈現，提供分析人員對異常設備判別及比對。

台鐵表示，該購案已於今年3月8日公告，預定6月決標，110年6月前交車。