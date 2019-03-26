「韓國瑜夠聰明就乖乖領表登記」　沈富雄：讓朱王無話可說

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平、前新北市長朱立倫都表態參選2020，針對國民黨擬徵召高雄市長韓國瑜，王金平表示，這種初選徵召方式會有很大後遺症，也有非常多令人質疑的地方；朱立倫也認為，要徵召就大大方方地徵召。對此，前立委沈富雄26日表示，「韓國瑜聰明的話，乖乖出來領表登記」，乾淨俐落、一了百了，如此一來，國民黨總統初選制度不走樣，「朱、王無話可說」。

針對國民黨中央內有共識，可能會以「徵召領表」方式，讓韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。王金平認為，如果黨內依照既定方式參選，參選人都沒話講，但目前黨中央的徵召方式有非常多令人質疑的地方；朱立倫則表示，「要徵召就大大方方地徵召」，若國民黨中央確定徵召韓國瑜，自己會大力支持，但是沒有所謂的「徵召式初選」，或是「初選式徵召」，如果要參加，初選者就自己來報名，不然就是確定徵召韓國瑜。

對此，沈富雄於臉書表示，韓國瑜聰明的話，等到擁韓的張力達到頂峰時，乖乖地出來領表登記，乾淨俐落、一了百了；如果要別人領表，默許中代為登記，就扭揑了，不像韓國瑜；若要等變相的徵召，再登記，就更等而下之，不但作態，朱王也不服。他認為，韓國瑜會賣瓜，不是傻瓜，就看他最後如何出招。