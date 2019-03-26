陳致中怒批：被韓國瑜騙了　「表面賣農漁產實際賣台灣」

▲陳致中、韓國瑜。（合成圖／翻攝陳致中臉書、ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜拚經濟出訪大陸搶訂單，外銷高雄農漁產品，不過，行程安排拜訪國台辦主任劉結一，甚至還談到九二共識引起國內批評聲浪。對此，高雄市議員陳致中26日在臉書怒批，韓國瑜所說的「貫徹九二共識就是貫徹一國兩制，表面上賣農漁產品，實際上是賣國家賣台灣。」

陳致中表示，韓國瑜與劉結一見面，仍大談九二共識是兩岸發展的定海神針，並附和劉結一引用習五條、希望韓貫徹九二共識。

陳致中指出，全世界都知道大陸的九二共識，實質內容就是一中原則、一國兩制，絕對不是國民黨在台灣講一中各表這一套，「所以當北京說要你貫徹九二，等於是要你貫徹一國兩制」，雖非一場韓劉會即可改變什麼，但韓國瑜不可能天真的不知敏感度及嚴重性，他明知卻心甘情願作統戰大戲的看板演員，配合國台辦營造出「一國兩制、百姓喜迎、歡欣鼓舞、一家親樂融融」的氛圍或假象，讓北京對國內外達成宣傳的政治目的。

陳致中說，會有愈來愈多的高雄市民乃至於全國人民倏忽覺得上當了，根本被韓國瑜騙了，「他好像非常誠懇，其實包藏禍心，好像不是傳統KMT，其實是如假包換的共產黨，形式上當高雄市長，但他無心市政問題，一直在搞中央政治事務（想選總統之心路人皆知），表面上賣農漁產品，實際上是賣國家賣台灣。」

陳致中質疑，台灣要不要被賣，請問你有問過台灣人民的意見、得到我們的授權嗎？！「如果沒有，憑什麼踩在台灣人民的頭上去遂行你當『中國在台代理人』的陽謀？！」