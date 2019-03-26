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鴻海購買高雄農產又一波！　672箱大樹鳳梨進深圳富士康

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▲▼高雄市農業局長吳芳銘25日在臉書PO文，「集貨高雄大樹區「鳳梨伯」林益種鳳梨672箱，亦即1櫃，到深圳富士康龍華廠區。」（圖／取自吳芳銘臉書）

▲高雄市農業局長吳芳銘25日在臉書表示，鴻海又向高雄購買農產品。（圖／取自吳芳銘臉書）

地方中心／綜合報導

鴻海集團「永齡選物平台」採購高雄農產品，高雄市農業局長吳芳銘在大陸陪韓國瑜訪問，仍心繫高雄農產品出貨情形，25日在臉書PO文，「集貨高雄大樹區『鳳梨伯』林益種鳳梨672箱，亦即1櫃，到深圳富士康龍華廠區。」

吳芳銘表示，高齡83歲的老農「鳳梨伯」林益，租用50甲台糖地種植鳳梨，資歷長達70年，26日要運送芭樂、鳳梨各1櫃到深圳富士康，預計週四（28日）再到1櫃鳳梨。

鴻海集團的「永齡選物農業銷售平台」，以契作或採購模式與全台優秀農友合作1000萬公斤農產品，提供給鴻海集團500萬名的大陸員工和眷屬。

永齡選物農業銷售平台第一年全台出貨1000萬公斤農產品及加工品，以高雄當季盛產水果為主，現在正值鳳梨的產季，這也將是高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區。另據《聯合新聞網》報導，鴻海以直銷方式，將高雄農產品貨至南京、深圳、廣州、珠海、上海、崑山廠區，且配合鴻海各廠區自行建立的食安檢驗機制，讓鴻海大陸地區員工及眷屬享受到安全又高品質的農產品。

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關鍵字：深圳,韓國瑜,鴻海,吳芳銘,鳳梨,鳳梨伯,富士康

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