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王金平「長者不仁」說引戰　周錫瑋：我非常看不起這樣的人

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▲▼周錫瑋罵王金平。（圖／周錫瑋辦公室提供）

▲周錫瑋罵王金平。（圖／周錫瑋辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨黨內總統初選機制一改再改，引起參選人前立法院長王金平、前新北市長朱立倫不滿，王金平甚至斥責「長者無仁，幼者無義」。對此，也是參選人之一的台北縣長周錫瑋表示，「王院長完全不該說這句話」、「我非常看不起這樣的人」。

周錫瑋認為，王金平說出「長者不仁、幼者不義」是一句非常嚴厲罵人的話，「聽不懂這句話」，任何一個出來選總統或是黨主席的人，都是有仁有義的，拿這句話來批評黨內同志，「我非常看不起這樣的人」，呼籲要黨內參選人，不要說話傷了自己也傷害別人。

另外針對黨內初選機制，周錫瑋認為，沒有一場戰爭是用同一戰術來獲勝，初選的制度只是一個形式和過程，都是有彈性的，目標是要打贏選戰，不可以說一定要用哪個形式去幫助誰，應該要說自己就是最強棒。

周錫瑋表示，大家也不用在這些名詞上吵來吵去，從過去李登輝、連戰、馬英九、到換柱，哪一個是用固定的制度選出來的，過去都沒有，那為何一定要有僵硬的制度，「這顯然就是想要卡死某個人嘛！」

周錫瑋也說，大家如果被制度卡掉了，那最強候選人就出不來了，選總統的人是要有氣度的人，呼籲大家坐下來喝「團結茶」，天天放話吵來吵去讓人家看笑話，呼籲黨中央把參選人都找來聊一聊，化解紛爭，不要再惡言相向。

▲前立法院長王金平21日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前立法院長王金平。（資料照／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：王金平,周錫瑋,吳敦義,2020

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