韓國瑜自比賣人參果　顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

▲韓國瑜訪問深圳。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德24日要高雄市長韓國瑜「只賣農產品，不賣身」，隨後，韓國瑜25日在深圳聯訪時回擊，「他豬八戒賣不了人蔘果，我孫悟空開始在賣，你有什麼好扯後腿的？」韓國瑜此話一出引發熱議。對此，作家、出版人顏擇雅26日表示，在西遊記裡，孫悟空是人參果糟蹋者。

顏擇雅26日在臉書發文表示，人參果典故出自《西遊記》，但在西遊記中，孫悟空並沒賣人參果，他是浪費了一顆，掉到地上遇土而入，偷了三顆，後果是師徒四人都被綁起來受懲，他一氣就把整株樹打爛推倒。

顏擇雅指出，在西遊記作者吳承恩筆下，孫悟空絕不是人參果的販賣者，而是糟蹋者、偷竊者，連根拔起破壞者，還連帶讓信任孫悟空、需要被孫悟空保護的唐三藏遭殃受累，最後請來觀世音，果樹才起死回生。

顏擇雅提到，「人參果之奇特，不就是一萬年只結30顆，太珍貴，是非賣品嗎？在吳承恩筆下，唐三藏以為既然偷吃了，賠錢嘛。道童就回罵『賠呀 ! 就有錢哪裡去買 ! 』 」

顏擇雅認為，大家都說韓國瑜很會耍嘴皮，這次要扣分，別人正是質疑韓國瑜把不該賣的寶貝拿去賣，韓國瑜不只承認有賣，還加碼供出自己正是寶貝的糟蹋者，偷竊者，連根拔起破壞者，虧韓國瑜想到人參果，可見韓國瑜下意識知道自己賣的是無比珍貴，根本不該賣的東西。