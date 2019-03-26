　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新版「預售屋契約」5月上路！6項目修正　禁用爐渣、賣方要保固15年

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

房價下跌,房市冷清,房價,預售屋,房地產（圖／記者張一中攝）

▲預售屋買賣定型化契約6大項目修正，新契約最快5月上路，對消費者更加有保障。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

為保護消費者購賣預售屋權益，行政院消費者保護處（消保處）針對「預售屋買賣定型化契約」進行6項修正，內容明訂禁止建商使用「爐碴」當建材；接通水電內外管線由賣方負擔；增訂結構保固項目，賣方需保固15年等。消保處表示，相關增修規定，預計最快5月上路。

行政院簡任秘書陳星宏指出，買房是人生大事，為進一步確保消費者購買預售屋權益，因此，消保處審議通過「預售屋買賣定型化契約」修正，針對過往會發生爭議的部分，做出新的規定。

請繼續往下閱讀...

他指出，原來在屋簷、雨遮及陽台都屬於附屬建物面積登記項目，都必須要登記、計價，但事實上，屋簷跟雨遮根本用不太到，只有陽台是生活中可以用得到的地方，這次通過修訂，未來只有陽台需要辦理登記、計價。

▲▼建案,看屋,接待中心,購屋族,新房,房市,預售屋。（圖／記者葉佳華攝）

▲民眾購買預售屋過去經常遇到很多問題，在消保處修正規定後，買房更加有保障。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

過去在媒體上經常會報導有建商會用爐渣當成建材，造成消費者剛買的新屋，牆壁可能大面積剝落，爐渣本身是工業廢棄物，也可能會有不好的物質，對消費者造成居住安全、身體傷害，這次增訂禁止爐碴再利用於預售屋的規定。若消費者發現建商在建材中使用爐渣，可以向銀行通知禁止撥款。

陳星宏說，水電、瓦斯是屋子必要的裝置，但過去內外管線接通費用該由誰來負擔，經常有爭議，消保處認為，水電是民生必需品，因此修正規定該由建商負擔。至於天然瓦斯部分，每個家庭有不同需求，因此修正內管安裝費用由建商出，外管可看雙方如何協商去分擔費用。

▲瓦斯管線也可以變美觀。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

▲新修正契約也明訂，預售屋水電、瓦斯管線該由誰來負擔。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，買預售屋一定要預付一大筆金額，但建商會不會如期完成，誰也不敢保證，所以這次也修正履約擔保機制；在結構保固項目部分，增列基礎、承重牆壁、樓地板、屋頂等為預售屋結構保固範圍，賣方保固期也從原來的3年延長至15年，讓消費者能夠更有保障。

該修正規定，預計最快5月上路，不溯及既往，屆時若業者違犯規定，主管機關第一次會勸導改正；若勸導不聽，第二次就將依法開罰新台幣3萬至50萬元；若持續違規，可連續開罰至業者改正為止。

▲▼ 採光,看房子,廚房,客廳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲消保處提醒，預售屋交易金額甚高，簽約前應逐條詳閱契約內容，以避免發生消費爭議，侵害自身權益。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

6大修正重點如下：

1.附屬建物面積登記
107年1月1日以後申請建造執照者，其附屬建物面積僅限「陽台」得辦理測繪登記。

2.共有部分項目
將所有不具獨立權狀之停車位（可能為法定停車位、自行增設停車位或獎勵增設停車位）均納入共有部分項目。

3.修正履約擔保機制
將「履約保證機制」名稱修正為「履約擔保機制」，以符合消費者保護法第17條第2項第3款之規定。
刪除「內政部同意之履約保證方式」及「其他替代性履約保證方式」之分類方式，同時併列「不動產開發信託」、「價金返還之保證」、「價金信託」、「同業連帶擔保」及「公會辦理連帶保證協定」等五項履約擔保機制。
將「公會連帶保證」名稱修正為「公會辦理連帶保證協定」。

4.增訂禁止爐碴再利用於預售屋之規定
賣方應保證建造本預售屋不含有損結構安全或人體安全健康之爐碴。
預售屋若有使用有損建築結構安全或有害人體安全健康之爐碴，買方得通知金融機構終止撥付貸款予賣方。

5.增訂接通「自來水」、「電力」與「天然瓦斯」費用之負擔方式
內管或外管之定義係以「預售屋基地範圍」做區分。
「自來水」及「電力」部分：不論內管或外管費用，均由「賣方」負擔。
「天然瓦斯」部分：
內管費用，由「賣方」負擔。
外管費用，由「買賣雙方議定」，但未議定者，由「賣方」負擔。

6.增訂結構保固項目
增列基礎、承重牆壁、樓地板、屋頂等為預售屋結構保固項目，並由賣方保固15年。

ET快訊
獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光
搭機飛德國...1hr後降落竟「飛錯國家」！乘客氣炸：開玩笑

關鍵字：預售屋,消保處,爐渣屋,建商

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圖解一周天氣四部曲！2波鋒面掃雨變天　「越往北降雨機率越高」

酷航班機降落艙壓異常「氧氣罩全落下」　嬰兒吐了...180名旅客驚魂

雨還沒下完！新一波鋒面周一接力續掃雨　氣象局曝「新下雨熱區」

影／春遊補助來了！各縣市「加碼方案」出爐一次看　1人最高可拿2750元

張國煒買飛機了！砸1800億引進全台首架A350-1000　星宇、空巴下午簽約

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

郭董高調曬合照反「害到」正妹服勤員　因高鐵有這條內規！

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首曝真相

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又來了　單程777元衝日本「北高都能出發」

新一波春雨深夜襲！全台變天　氣象局曝「下雨熱區」北部慘連莊5天

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

史上最噁酒駕！不滿被酒測　當場大號...手挖屎丟員警臉

兒時福利社最強商品！　網激推2項「平民小吃」：很常被偷吃

新版「預售屋契約」5月上路！6項目修正　禁用爐渣、賣方要保固15年

社子島開發計畫找小學生做問卷調查！居民氣炸轟市府太離譜

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款壽司」含淚：老子超飽　家長秒懂...狂點頭

他外套穿10年裂開「老花眼阿母一針一線慢慢縫」　同事：你乞丐還不丟？

列管機車注意！新北市5/1路口監視器拍到任意換排氣管罰3千

校長遴選檢討報告曝光　台大：遴選過程依法但有精進空間

影／發票數字都一樣！她與無緣200萬擦身...po文釣出更慘苦主：有安慰到我

讓男生回頭率超高！挑染浪漫漸層「人魚色系」　瞬間美到沒朋友

安全帽一戴！老伯怒指「神器」開噴：想紅是不是　網笑慘...狂讚CP值超高

周冬雨太狠了！用包包遮住屁股蛋　耍心機狠壓老江湖趙薇

車禍後「周邊神經病變」莫名手麻　超音波抓痛點針灸緩解

韓國瑜自比賣人參果　顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

轎車基隆路左轉猛撞直行黃牌重機　騎士命危搶救中

鴻海購買高雄農產又一波！　672箱大樹鳳梨進深圳富士康

湖人失利仍讚詹皇打出MVP賽季　韋德：在西區不能缺賽太久

善美「下定決心增重」真的胖了8公斤　「鳥仔腳→蜜大腿」性感UP

韓國瑜廈門行享高規格禮遇　「劉軍川全程陪同」福建省台辦主任特地迎接

兒時福利社最強商品！　網激推2項「平民小吃」：很常被偷吃

中職／卡娜赫拉跨海合作！3隊聯名商品4月底開賣

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

生活熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆..

小一兒大在褲子上　田中母趕到見..

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

好友出國放生！　她怒封鎖：以為..

女控險遭性侵！當事男曝有談價碼

廠商改他別名「紀錄糗顯現」！網..

高溫30°C！Ｘ天後溫度「詭異..

台大生發起禁播中天　政大生跟進

英國朋友家裝修！竟挖出台女失竊..

老伯怒指安全帽「神器」開噴網笑..

更多熱門

相關新聞

新北預售屋　信託機制查詢上線了！

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設等案。新北市地政局表示，為防範購屋詐騙，新北市的「預售屋信託機制查詢專區」上線了。

329檔期能旺？　房價認知仍有差異！

700億案量新竹住宅博覽會開跑

數十萬棟空房沒人買　建商猛蓋新房的原因揭密

爭奪大華建設股權　吳：為了公司好！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

美國直擊／蘋果推出Apple Card

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

母雞產下2層殼「花生蛋」！

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

八爺刺胸口堅開光　他遇劫差點掰

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面