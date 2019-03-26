新版「預售屋契約」5月上路！6項目修正　禁用爐渣、賣方要保固15年

▲預售屋買賣定型化契約6大項目修正，新契約最快5月上路，對消費者更加有保障。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

為保護消費者購賣預售屋權益，行政院消費者保護處（消保處）針對「預售屋買賣定型化契約」進行6項修正，內容明訂禁止建商使用「爐碴」當建材；接通水電內外管線由賣方負擔；增訂結構保固項目，賣方需保固15年等。消保處表示，相關增修規定，預計最快5月上路。

行政院簡任秘書陳星宏指出，買房是人生大事，為進一步確保消費者購買預售屋權益，因此，消保處審議通過「預售屋買賣定型化契約」修正，針對過往會發生爭議的部分，做出新的規定。

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他指出，原來在屋簷、雨遮及陽台都屬於附屬建物面積登記項目，都必須要登記、計價，但事實上，屋簷跟雨遮根本用不太到，只有陽台是生活中可以用得到的地方，這次通過修訂，未來只有陽台需要辦理登記、計價。

▲民眾購買預售屋過去經常遇到很多問題，在消保處修正規定後，買房更加有保障。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

過去在媒體上經常會報導有建商會用爐渣當成建材，造成消費者剛買的新屋，牆壁可能大面積剝落，爐渣本身是工業廢棄物，也可能會有不好的物質，對消費者造成居住安全、身體傷害，這次增訂禁止爐碴再利用於預售屋的規定。若消費者發現建商在建材中使用爐渣，可以向銀行通知禁止撥款。

陳星宏說，水電、瓦斯是屋子必要的裝置，但過去內外管線接通費用該由誰來負擔，經常有爭議，消保處認為，水電是民生必需品，因此修正規定該由建商負擔。至於天然瓦斯部分，每個家庭有不同需求，因此修正內管安裝費用由建商出，外管可看雙方如何協商去分擔費用。

▲新修正契約也明訂，預售屋水電、瓦斯管線該由誰來負擔。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，買預售屋一定要預付一大筆金額，但建商會不會如期完成，誰也不敢保證，所以這次也修正履約擔保機制；在結構保固項目部分，增列基礎、承重牆壁、樓地板、屋頂等為預售屋結構保固範圍，賣方保固期也從原來的3年延長至15年，讓消費者能夠更有保障。

該修正規定，預計最快5月上路，不溯及既往，屆時若業者違犯規定，主管機關第一次會勸導改正；若勸導不聽，第二次就將依法開罰新台幣3萬至50萬元；若持續違規，可連續開罰至業者改正為止。

▲消保處提醒，預售屋交易金額甚高，簽約前應逐條詳閱契約內容，以避免發生消費爭議，侵害自身權益。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

6大修正重點如下：

1.附屬建物面積登記

107年1月1日以後申請建造執照者，其附屬建物面積僅限「陽台」得辦理測繪登記。

2.共有部分項目

將所有不具獨立權狀之停車位（可能為法定停車位、自行增設停車位或獎勵增設停車位）均納入共有部分項目。

3.修正履約擔保機制

將「履約保證機制」名稱修正為「履約擔保機制」，以符合消費者保護法第17條第2項第3款之規定。

刪除「內政部同意之履約保證方式」及「其他替代性履約保證方式」之分類方式，同時併列「不動產開發信託」、「價金返還之保證」、「價金信託」、「同業連帶擔保」及「公會辦理連帶保證協定」等五項履約擔保機制。

將「公會連帶保證」名稱修正為「公會辦理連帶保證協定」。

4.增訂禁止爐碴再利用於預售屋之規定

賣方應保證建造本預售屋不含有損結構安全或人體安全健康之爐碴。

預售屋若有使用有損建築結構安全或有害人體安全健康之爐碴，買方得通知金融機構終止撥付貸款予賣方。

5.增訂接通「自來水」、「電力」與「天然瓦斯」費用之負擔方式

內管或外管之定義係以「預售屋基地範圍」做區分。

「自來水」及「電力」部分：不論內管或外管費用，均由「賣方」負擔。

「天然瓦斯」部分：

內管費用，由「賣方」負擔。

外管費用，由「買賣雙方議定」，但未議定者，由「賣方」負擔。

6.增訂結構保固項目

增列基礎、承重牆壁、樓地板、屋頂等為預售屋結構保固項目，並由賣方保固15年。