董事長司機月薪35K！日操11小時「要聽闆娘的話」　網勸別離職：內線就發了

▲幫大老闆開車可需要耐心與細心。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

幫大老闆開車聽起來很光榮，但真相是血淚到不行。一名38歲男網友從事董事長專屬司機，周休二日薪水3.5萬元，每天除了隨時待命等老闆用車，還得聽闆娘的話幫忙打掃公司、泡茶、跑腿等雜事，老闆應酬他也得被迫加班，工時長達13小時，重點是沒加班費超級血汗。

一名網友在「mobile01」分享好友鄰居的老公故事說，38歲的年紀沒有司機經驗，好不容易應徵上替董事長開車的工作，周休二日含有健保，目前已工作一個多月，「老闆吃什麼他就吃什麼，幾乎是吃路邊小吃，吃的開銷都用公司零用金。」

雖然看似福利很好，但工作內容可是很廣泛，他每天早上8點先到老闆家整理車子，準備好一些要用的必需品後，接著便等待老闆睡醒，最後接送到40公里遠外的公司，車程約30分鐘至1小時。

▲載老闆到公司後，不僅得清洗車子，連公司都得打掃。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixbay）

別以為就能開始空閒耍廢，他一踏進公司就被有潔癖的老闆娘叫去幫忙，不僅要清潔車子內外部分，連公司都得清掃，偶爾要幫老闆娘跑腿買東西、送物件辦事、泡茶招待客人，整天都在忙；另外，老闆一要用車，他就得隨時待命出發，任何時刻都不能鬆懈。

除了整天都在忙之外，下班時間也沒有固定，若是老闆準時晚上6點離開公司，但加上塞車等因素，他載老闆回家也要7點多，他才正式下班，如果老闆有要應酬、外出簽合約，他都得在外面乖乖等待。

就算老闆下午不會用到車，他也不能提早走，必定得待到6點才放人，可憐的他還得先回老闆家換車，才正式下班；他工作1個多月來，平均每天上班10.5至11小時，其中還有3天應酬、私事，讓他工時突破13小時，最可憐的是，不論他上班待多晚，就是沒有加班費。

照他這一個月平均上班11小時換算下來，時薪僅有144元，超級血汗。原PO也在貼文上寫道，「不知這樣到底算好還是不好的工作？有周休二日、又有3.5萬元薪水的司機，是不是就算不錯了？」想要替好友鄰居的老公詢問看看。

▲6點下班載老闆回家都會塞車，他7點多才正式下班。（圖／取自pexels）

網友紛紛留言說，「老實說每天平均工作大約10.5～11小時，還不如去當保全」、「倒不如去開公車，薪水高多了」、「上市上櫃就留下來聽內線，沒有就閃人」、「這種工作沒甚麼延續性，除非你的老闆很特殊，有一堆內線，或是知名大老闆，或是大方利益會分享」。

但有有網友認為這工作可以繼續待，「要看是哪種公司，如果是規模很大的上市公司，光內線消息就足以讓你成暴發戶了，薪水根本不是問題」、「這當然算是好工作，一堆人求之不得，通常當司機當到後面都逆襲老闆娘成功，之後送房送車，平日開賓士載老闆，假日開賓利載老闆娘」。

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▼網友建議原PO，去開公車、當保全都比這好。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

