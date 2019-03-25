影／滴滴司機遭連捅7刀慘死！19歲乘客自首：「厭世+精神崩潰」才動手

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記者朱世凱／綜合報導

湖南省常德市江南城區一位滴滴（預約叫車平台）陳姓司機，23日晚間遭19歲楊姓乘客連捅7刀喪命。嫌犯自首時表示，自己悲觀厭世早有輕生念頭，當晚因為精神崩潰才將司機殺害。滴滴出行企業則在微博表示，已成立應急處置小組，將協助家屬處理後續事宜，並提供人道主義援助。

▼司機慘遭乘客捅死。（左圖／翻攝自微博，右圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，楊姓嫌犯上車後，表示要從武陵區前往江南城區，不料之後就因精神因素朝陳姓司機攻擊。被害司機妻子的妹妹田小姐表示，「姐夫被連砍7刀，刀刀致命，真的好慘。這個車子是他分期付款買來的二手車，現在還差7個月就還完了。」她也說，嫌犯父親昨天給了5萬元（人民幣，約新台幣22萬元）安葬費，受害家屬方面則希望給出一個公正的審判和合理賠償。

被害司機侄女林小姐則表示，「警方那邊說只有一個學生，但是有知情人告訴我是兩個學生。有一個人自首了，另一個人逃跑了。」鼎城警事通報指出，犯罪嫌疑人楊男19歲，因悲觀厭世早有輕生念頭，當晚因精神崩潰，無故將被害人殺死，已投案自首。

▼滴滴出行微博po文表示，已經成立應急處置小組。（圖／翻攝自微博）

滴滴出行聲明，「我們嚴正聲明，兇手的暴行不僅對受害者以及家人造成了不可挽回的傷害，同時也是對國家法律的公然踐踏，我們表示強烈憤慨和譴責。目前，我們已經成立了應急處置小組，一方面全力配合警方展開調查工作；另一方面，已派出工作人員，前往探望和慰問司機師傅家屬，協助家屬料理後續事宜並將提供人道主義援助。」

滴滴出行最後說，「一直以來，滴滴持續利用科技手段保證行程全程有記錄、可追溯，平台內刑事案件的破案率為100%，我們相信兇手一定不會逃脫法律的制裁，希望逝者安息，生者堅強。」