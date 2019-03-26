夫妻「搏命正精彩」：老公有沒有好棒棒？　熟睡女兒怒回一句…媽忘不了

▲原PO表示，「他爸到現在都還會跟女兒開玩笑說：把拔有沒有好棒棒」。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

如果家中有小孩，夫妻「做愛做的事」真的要注意！一名人妻分享和老公炒飯時，沒想到快上國中的女兒突然怒喊一句，「現在猶稀在我腦海遲遲無法忘懷」。女兒事後說，「一個搖、一個吵，怎麼讓人睡啊？」

人妻近日在「爆廢公社」臉書社團分享糗事，她表示，平常女兒有自己的房間和床，「但老愛跑來我們的床跟我們夫妻一起睡，每次趕也趕不回去」；某天，他們趁女兒睡死時， 想說來運動一下。

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「博命到正精彩處時」，原PO說，老公問「老公今天有沒有好棒棒」，「我正要嬌羞回答時…女兒怒喊：沒有！現在這句『沒有』猶稀在我腦海遲遲無法忘懷。」

▼原PO表示，「孩子快國中了，其實也都知道我們在幹什麼。」（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

原PO回覆網友留言時提到，之後問女兒怎麼了，「她說：把拔你床就在那邊一直動，還有馬麻一直在那邊一一ㄛㄛ」；有家長表示，「我都回答我們在做運動，只有結婚的人才能做的運動」；原PO回「沒辦法，孩子快國中了，其實也都知道我們在幹什麼。」

有人揣摩女兒的心境直呼，「搖來搖去的，我怎麼睡啊」；原PO回，「對！她就是說我們一個搖、一個吵，怎麼讓人睡啊。」她還表示，「他爸到現在都還會跟女兒開玩笑說：把拔有沒有好棒棒…」

其他人笑說，「為什麼這篇有聲音」、「哈哈哈～你女兒全程參與，你們卻玩到忘我」、「爸爸陰影應該最大」、「超有畫面的，被爸比的小三當場逮得正著」、「我女兒曾說……是好了沒有……瞬間冷了」。

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