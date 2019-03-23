客運車駕駛「尬車」發生擦撞？　網批：這車誰敢坐

▲有網友在臉書社群PO文指出，台南市北區和緯路、西門路口，發生2輛客運車擦撞事故，而發生事故的2輛車都是同一家客運公司的車。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指出，有同一家客運公司大客車發生擦撞的車禍事故，網友說竟然是同一家客運公司駕駛，向同公司另一大客車逼車而造成擦撞，網友認為這種完全不顧及乘客安全，這種客運公司誰還會想坐？業者則否認有競速或故意擦撞情事，全案由警方調查處理中。

有網友在臉書社群PO文指出，台南市北區和緯路、西門路口，3月22日深夜11時多，發生2輛客運車擦撞事故，而發生事故的2輛車都是同一家客運公司的車。當時坐在車上的乘客指控，2輛車疑似因為尬車造成擦撞，這樣不顧乘客安全的客運誰還敢坐？

影片中大客車駕駛在車上一直向乘客抱歉：「不好意思，稍等一下。」，乘客：「不好意思，你們會延誤到我們的行程。」；客運駕駛：「現在有事故沒有辦法」。有乘客表示有急事想在現場下車，客運車駕駛對乘客急忙道歉說，因為發生擦撞事故，客運卡在路上動彈不得，處理需要時間，他先向公司報告一下，再讓乘客下車。乘客覺得很扯，竟然是同公司的駕駛故意撞車。PO一出也有很多網友表示客運駕駛態度很好，處理得宜，表示支持肯定。

客運業者表示，事故發生原因是因為2輛車跟得比較緊，加上有彎道才會發生碰撞！並非故意撞車，並沒有競速的情況，幸好沒有人員受傷，至於2位駕駛也會再教育。

台南市警五分局交通組指出，該大客車交通事故發生後，由五分局公園派出所派員到場測繪處理，初步調查未發現有競駛肇事情形，對網友說法，五分局已列入調查釐清，查明本案兩造駕駛人有無涉違反道路交通安全規則情事，並依法辦理。