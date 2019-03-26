半路搭便車慘淪性奴24天！16歲女遭「鐵鍊捆綁」囚禁暗黑地洞

▲地下室相當潮濕，不見天日。（圖／翻攝自新浪網，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南湘西州鳳凰縣一名16歲女學生2月時在半路招攬客車，沒想到卻意外讓自己淪為性奴，長達24天。據悉，50歲的龍姓嫌犯看見少女獨自一人便「起色心」，將她用鐵鏈綑綁並關在自己挖的地洞裡，期間甚至性侵多次來滿足慾望，直到3月15日才被警方找到並逮補。

當時，龍姓嫌犯正開著客車途經山江鎮的「新農村」時，看見一名少女在馬路邊招手想搭便車，由於對方年輕漂亮，便心懷不軌，甚至以「打電話」為由，趁機沒收對方手機。而女學生見司機行徑怪異開始起疑心，隨後試圖跳車逃跑，沒想到卻遭男子追趕毆打，最終還是逃不過對方魔手。

▲龍姓男子在自家中挖了一個地洞當地下室。

16歲女學生的雙手被鞋帶捆綁，嘴巴被透明膠紙封住，上半身也被尼龍麻袋套住，完全不得動彈。龍姓嫌犯將少女帶到自己挖的地下室後，用鐵鏈纏住她的頸部，並且5把鐵鎖緊緊鎖住，期間甚至多次性侵得逞，手段極為兇殘。

綜合陸媒報導，50歲龍姓嫌犯平時靠著開貨車載客來維持生計，靠著自己所賺的錢在2016年建蓋新屋，而且還在地板下挖一個地洞當作囚禁的場所，隨後便開始鎖定年輕少女。據了解，該地洞潮濕又黑暗，只放了一塊木板和一個塑膠馬桶，牆上還嵌著鐵環，上頭連接了5米長的鐵鏈，以及5把鐵鎖。

湘西州鳳凰縣檢察院發出通報表示，龍姓嫌犯是鳳凰縣山江鎮人，年過50歲卻還是單身，導致觀看色情光碟成癮，心理逐漸扭曲，甚至出現變態的想法，意圖囚禁性侵女子。此外，他還在網上購買鐵環、鐵鏈、電棍、人皮面具和女性假髮等多種犯案工具。

▲5米長的鐵鏈上還有5把鐵鎖。

16歲少女失蹤後，她的家人趕緊通報警方，直到過了24天才被找到。警方表示，已多次幫助被害人恢復身心健康，同時也指派了2名心理輔導師來幫助少女恢復受害心理、引導她走出這段陰影；目前，被害人的身體、心理均恢復得十分良好。