　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

半路搭便車慘淪性奴24天！16歲女遭「鐵鍊捆綁」囚禁暗黑地洞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲半路搭便車慘淪性奴24天！16歲女遭「鐵鍊捆綁」囚禁暗黑地洞（圖／翻攝自新浪網）

▲地下室相當潮濕，不見天日。（圖／翻攝自新浪網，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南湘西州鳳凰縣一名16歲女學生2月時在半路招攬客車，沒想到卻意外讓自己淪為性奴，長達24天。據悉，50歲的龍姓嫌犯看見少女獨自一人便「起色心」，將她用鐵鏈綑綁並關在自己挖的地洞裡，期間甚至性侵多次來滿足慾望，直到3月15日才被警方找到並逮補。

當時，龍姓嫌犯正開著客車途經山江鎮的「新農村」時，看見一名少女在馬路邊招手想搭便車，由於對方年輕漂亮，便心懷不軌，甚至以「打電話」為由，趁機沒收對方手機。而女學生見司機行徑怪異開始起疑心，隨後試圖跳車逃跑，沒想到卻遭男子追趕毆打，最終還是逃不過對方魔手。

▲半路搭便車慘淪性奴24天！16歲女遭「鐵鍊捆綁」囚禁暗黑地洞（圖／翻攝自新浪網）

▲龍姓男子在自家中挖了一個地洞當地下室。

16歲女學生的雙手被鞋帶捆綁，嘴巴被透明膠紙封住，上半身也被尼龍麻袋套住，完全不得動彈。龍姓嫌犯將少女帶到自己挖的地下室後，用鐵鏈纏住她的頸部，並且5把鐵鎖緊緊鎖住，期間甚至多次性侵得逞，手段極為兇殘。

綜合陸媒報導，50歲龍姓嫌犯平時靠著開貨車載客來維持生計，靠著自己所賺的錢在2016年建蓋新屋，而且還在地板下挖一個地洞當作囚禁的場所，隨後便開始鎖定年輕少女。據了解，該地洞潮濕又黑暗，只放了一塊木板和一個塑膠馬桶，牆上還嵌著鐵環，上頭連接了5米長的鐵鏈，以及5把鐵鎖。

湘西州鳳凰縣檢察院發出通報表示，龍姓嫌犯是鳳凰縣山江鎮人，年過50歲卻還是單身，導致觀看色情光碟成癮，心理逐漸扭曲，甚至出現變態的想法，意圖囚禁性侵女子。此外，他還在網上購買鐵環、鐵鏈、電棍、人皮面具和女性假髮等多種犯案工具。

▲半路搭便車慘淪性奴24天！16歲女遭「鐵鍊捆綁」囚禁暗黑地洞（圖／翻攝自新浪網）

▲5米長的鐵鏈上還有5把鐵鎖。

16歲少女失蹤後，她的家人趕緊通報警方，直到過了24天才被找到。警方表示，已多次幫助被害人恢復身心健康，同時也指派了2名心理輔導師來幫助少女恢復受害心理、引導她走出這段陰影；目前，被害人的身體、心理均恢復得十分良好。

ET快訊
台灣富太圈荒淫曝光！大咖男星收2000萬…夜夜上貢「10姊妹
換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」！條件曝光：每台補助3千
脊椎剩半條！她產「超畸形男嬰」險死...婆婆：再懷下一個

關鍵字：性侵,性奴,地洞,地下室,鐵鍊,綑綁,囚禁,女學生,湖南,鳳凰縣,便車,客車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

麻疹再添3例...「接觸感染」居多！　澳門衛生局：打針仍會中招

華聞快遞／內蒙古與國際接軌！打通科技成果轉化「最後一公里」

故宮口紅爆賣　單霽翔：「三原色」讓網友失心瘋！喜歡都搶不到

習近平訪義簽「70億歐元」大單　談成30項協議共建一帶一路

全球最難進的學校在杭州！符合「3門檻」跟業界大咖當同學

1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友

1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友

大陸「五一」連放4天！　國際航線機票搜索量「1小時暴增10倍」

10萬噸芒果皮「回收再利用」　墨西哥成功研發塑膠替代品

趁旺季火速更新履歷！7成廣州白領欲跳槽「關鍵原因」曝光

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

江蘇古墓出土春秋時期雞蛋　封存2500年「仍完好無損」

半路搭便車慘淪性奴24天！16歲女遭「鐵鍊捆綁」囚禁暗黑地洞

影／霸佔客機空服員座位！白目男「比讚狂笑」：上電視我開心

陸留學生多倫多綁架「有目標」作案　服務13年警：罕見

博鰲亞洲論壇秘書長：今年就5個面向擬定50場會議

盛讚「劉韓會」成功　港媒：韓國瑜正拆除民進黨為兩岸設置的圍牆

鬥魚正妹主播嗆「我就是欠教育」　開跑車超速4天就掰了

《環時》：大陸軍事和經濟「像兩隻巨手牢牢攬住台灣」

華聞快遞／2019「一帶一路」電力能源高管人才發展計劃啟動

騎士撞轎車「360度前空翻」墜地　機車更猛...原地站穩穩！

印地安人表明拿不出3億合約　明星游擊手林德恐留不住

陳致中怒批：被韓國瑜騙了　「表面賣農漁產實際賣台灣」

霸屏IG的「焦糖橘」超夯！不想變土氣，化妝前3點要注意

舞蹈圈的漂丿編舞家　鄭宗龍《毛月亮》挑戰22°的美麗與不安　

秀智拜了9年娘家JYP！　改簽「演員豪門公司」當孔劉師妹

6男大生租凶宅！「失眠、不適、出車禍」卻不得退房　提告還敗訴

林光宇殺7刀卻輕判　成醫兇殺案被害人反擊：他上班看韓劇打電動

川普的「第一桶金」! 國防部撥10億美元在美墨邊境築牆

漸層飲品超吸睛！福芳號微風南山店　還有女生最愛粉嫩美拍牆

才說泳裝不好看⋯夏語心一脱外衣「高衩深V」全場瘋了

史上最噁酒駕！不滿被酒測　當場大號...手挖屎丟員警臉

大陸熱門新聞

母雞產下2層殼「花生蛋」！

百萬分之一的機率！雙胞胎同母異..

床的世界、和成研發長照產品登陸

滴滴司機遭捅7刀亡！乘客：精神..

四大血型性格特徵大揭露

開跑車超速後嗆：我就是欠教育！

男嬰肚子腫脹！醫剖開嚇傻…

伸舌舔新娘！超邪惡婚紗照羞爆

穿和服賞櫻被打　男臭臉喊冤

江蘇巨爆　救難隊：罹難者恐汽化

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪..

博鰲報告：台灣競爭力亞洲第二　

女子看房受困向丈夫發「不要忘了..

江蘇巨爆78死　25人失聯恐汽..

更多熱門

相關新聞

OL因雙重人格被欺負　惡狼判刑但免賠

一名在證券公司上班的OL，因自小遭家暴，罹患創傷壓力症候群(PTSD)導致出現雙重人格，多年前結識一邱姓客戶，2人私交甚篤，邱男也知道OL的病況，卻趁機對OL性侵，宣稱是「秘密性教育治療」。邱男被依乘機性交罪判刑4年6個月，但民事部分，因提出求償時間過了時效，法官只好裁定駁回，邱男免賠。

南市議員林阳乙爆：國小狼師性侵女童

華聞快遞／電力能源高管人才計劃啟動

女控險遭性侵！當事男曝有談價碼

單親爸佯裝介紹工作　強脫女內褲硬上

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

母雞產下2層殼「花生蛋」！

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面