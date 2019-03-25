幫妳介紹工作...單親爸邀女住套房　傳訊「我朋友想要3P」硬上

▲魏男以介紹工作為由將小琳帶到台中套房性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

地方中心／台中報導

一名魏姓單親爸爸2017年5月向朋友的前女友小琳（化名）表示，要幫對方介紹在高雄的工作，並提供台中的套房供女方暫居幾日，孰料，魏男竟色心大起，先是傳訊給小琳表達3P的意願，遭拒絕後魏男便將友人送走，隨後霸王硬上弓性侵得逞。事後魏男更否認犯行，台中地方法院依妨害性自主判處5年有期徒刑。

判決書指出，魏男2017年5月時透過臉書向19歲的小琳攀談，並表示追求之意，但遭到拒絕。後來魏男傳訊息告訴小琳，能幫她介紹高雄的工作，住宿也不用擔心，魏男在台中租的小套房可以讓她借宿，自己則回家住，待小琳答應後，魏男隨即開車將對方載往台中租屋處。

途中魏男告訴小琳，有朋友在套房內等他，所以她一抵達套房便決定先去洗澡，孰料，出浴室後卻驚見魏男跟他的朋友竟在房內吸食K他命，還透過臉書私訊她，「我朋友想要3P」，小琳斷然拒絕「我不要」，魏男才送朋友離開。

未料，魏男折返房間後，竟將全身脫個精光，只留下一條內褲，躺在床上，小琳想藉著朋友心情不好的理由離開現場，沒想到魏男卻從背後抱住她，不讓她走。小琳向魏男強調「我是因為工作才答應跟你來台中」但魏男卻不死心，還稱「為什麼不相信我，我可以給你幸福」，不顧對方反對「不要這樣、你不要碰我」，強脫衣褲性侵得逞，事後小琳顧慮魏男還沒進入熟睡狀態，不敢立即離開現場，直到魏男外出買早餐時，才敢向友人求助並逃離套房，前往醫院驗傷報警。

魏男到案後辯稱，去桃園接小琳時，對方就知道會住在同一房間內，他還有暗示小琳自己在追求她，小琳也沒有拒絕。小琳洗完澡後不僅沒穿內衣，還抱著自己才會發生性行為。但法官審理後認為，魏男因為對小琳有好感，以介紹她高雄的工作為由，安排小琳在租屋處留宿，對她伸出狼爪，事後更否認犯行，還試圖推卸責任，可見毫無悔意，態度惡劣，也未與女方和解，依強制性交罪判處5年有期徒刑。

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