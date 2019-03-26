大眼妹「談心險遭性侵」...控全身被摸！當事男逆轉曝：她說做一次1萬

▲女網友控訴差點被性侵。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨夜在臉書不公開社團「爆料公社」發文指出，她因為心情不好在IG發文，對方傳訊關心，後來男方親自出現，她上車後喝了水抽了菸，沒想到開始感到頭暈，差點遭性侵。但男方卻出面指控，是女網友說要鬧自殺她才去關心，且對方還明確表示「做一次1萬」。



女網友在「爆料公社」表示，她心情不好在IG發文，電話中跟男方哭訴一陣子之後，對方親自出現，「上車後，喝了他的水，抽了他的菸，過沒多久我的頭就開始暈，漸漸的全身麻痺了」。她提到，男方開始毛手毛腳，她不斷掙扎說要回家，但無力阻擋，對方還把手伸進內衣裡、舔胸部、隔著褲子摸下體等，最後掙扎到沒力氣了，她建議對方乾脆找個床，不然她只會一直抵抗而已。

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最後女網友表示，她趁著半路上等紅燈的時候，奮力把門一開拔腿就跑，並怒罵對方「變態噁心至極」。沒想到接下來男方親自出面反擊，他表示，是女子先鬧自殺還抽大麻，才打電話過去關心，女方還說自己欠別人3萬，跟他說「做一次1萬」，車上的對話都有行車紀錄器可以證明。之後他更PO出一個約6秒的影片檔，裡面有一名女子說「想好了沒阿，X的我告訴你，不給錢我就是這個態度啦」。

▲男方反擊、公布短片。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

由於男方反擊，女子也在自己的臉書上表示，已報案並驗DNA，還PO出報案單、到婦產科掛號等照片作為證據。她也提到，會有價錢的事是因為當時自己無力掙脫，才想了個辦法讓對方分心，「他不理會，甚至把手伸進我衣服裡還舔我，我整個慌了，說那至少在有床的地方」。另外，男方提供的錄音檔（影片）僅6秒，不足為信，自己整段過程都在怒罵垃圾、人渣。

現在雙方各執一詞，劇情讓人霧裡看花，但也在社團中引起廣大關注，目前已經洗出1萬4000多則留言，許多網友卡位等著看劇情如何發展。有人認為該不會是「強制仙人跳」，有人覺得男方影片的確只有一小部分，希望看到完整版，以釐清真相，「現在各說各話⋯⋯」、「最新八點檔，跟上」，另也有人勸「趕快驗傷報警」、「男主角都笑妳不報警」。

▼女方臉書再度澄清。（圖／翻攝自當事人臉書）