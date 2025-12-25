陸媒稱受網暴最嚴重運動員　陳芋汐淚訴：曾在狹小空間反覆撞牆

記者廖翊慈／綜合報導

中國20歲的跳水名將陳芋汐日前榮獲，世界泳聯頒發的2025年最佳女子跳水選手。不過陳芋汐被陸媒點為，全中國體育圈受到最嚴重網暴的運動員。陳芋汐近日接受專訪坦言，自從巴黎奧運後，自己被輿論逼到崩潰邊緣，一度非常厭惡跳水，甚至想放棄。

▲世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

據《時間的答案》報導，陳芋汐坦言，在巴黎奧運之前，自己的內心各方面非常封閉，「我希望自己能成為更好的人，但是我不知道要怎樣更好，把自己關在一個狹小的空間，反覆地撞牆，我只能用更堅硬的殼，去抵擋外面那些壓力、謠言、輿論。」

▲陳芋汐含淚受訪。（圖／翻攝自微博）

陳芋汐哽咽說，雖然這個封閉的方式，確實能減少外在帶給自己的傷害，但同時自己的內心也無法走得更遠，非一個長久之計。

她苦笑說道，「到賽後睡一覺起來，我覺得我再也不想接觸跳水，當時已經覺得自己，無法再站上10公尺跳水台，對跳水台感到恐懼害怕，然後自己的狀態就是『生人勿近』那樣。」

▲陳芋汐今年獲得14面金牌。（圖／翻攝自微博）

她接著說出心路變化，「從不甘到想放棄，然後再到自己慢慢去接受，然後再重新站回跳水館裡，我覺得這個過程讓我成長很多，真的是時間給的答案吧，並不是某一天覺醒或睡一覺想通，比較像是我在這一段過程中，自己慢慢淡化、消化掉這些情緒吧。」

▲陳芋汐透露自己的心路歷程。（圖／翻攝自微博，上同）

陳芋汐眼眶含淚說道，對於這段心路歷程，主要還是透過自己去排解，「自己是主體，我非常重要，身邊的人也確實，給了我非常多鼓勵，讓我一步步再次回到10公尺跳水台。」

主持人說道，陳芋汐被陸媒點出是，在中國體育圈內，「被持續網暴時間最長的，而且是密度最強烈的，我其實很替妳難過。」陳芋汐無奈笑說，看不了家人朋友，在自己的貼文底下被罵，直接關閉了留言區。

▲陳芋汐獲得巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社，上同）

陳芋汐坦言，更讓她無奈的是，自己永遠都「被貼上有後台的標籤」，「因為他們覺得我家庭條件好，我爸媽是體育圈的教練，認為我比賽成績好，是因為跟裁判認識，其實不管我成績好不好，一直都會被無端造謠。」

陳芋汐強調，「希望輿論能對我們多一份包容，少一些惡意揣測，希望所有運動員，能被正確看待，網友不能用謠言，去詆毀一個正常的運動員所有的努力跟付出。」

報導指出，如今的陳芋汐，將目光投向了更遠的未來，那個籠罩在女子10公尺跳台項目上空的「20歲魔咒」，她希望自己能夠打破它。