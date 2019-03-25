故宮口紅爆賣　單霽翔：「三原色」讓網友失心瘋！喜歡都搶不到

大陸中心／綜合報導

北京故宮在去年12月進軍彩妝界，推出的6款口紅更是在一夕間爆紅；不過憑著宮廷劇的高人氣，引起的爭議也不小，許多人不解為什麼能跟口紅沾上邊？北京故宮博物院院長單霽翔23日出席活動時「揭密」，故宮三原色「紅牆」、「黃瓦」、「藍天」能譜寫出世間任何色彩，做在口紅上才能受人喜愛。

▲故宮以三原色「紅牆」、「黃瓦」、「藍天」去做口紅，外觀大受好評。（圖／翻攝自中新社）

大陸「中國發展高層論壇」23日在北京舉行經濟峰會，故宮博物院院長單霽翔出席以「文化互動與民心溝通」為主題的小組會。針對外界對「賣口紅」抱持著好奇的態度，他解釋，「我們的11900種文創產品已涉及人們生活的各方面，包括食衣住行，那為什麼不能出口紅？」無論是故宮三原色，還是器物圖案，「做在口紅上肯定讓人喜歡」。

據了解，故宮彩妝爭議不斷，有網友認為「口紅外觀不夠份量」、「眼影部分顏色出現飛粉」等等原因；而「故宮淘寶」也在1月時發布訊息表示，將全線停產，「由於故宮淘寶原創系列彩妝，從外觀到內質仍有很多進步空間，所以決定停產，不斷完善，直至把最好的推送給大家」。

▲網友實測故宮淘寶及故宮文創出品的口紅，差別極大。（圖／翻攝自微博）

▲故宮淘寶推出的彩妝品，如今已全面停產。（圖／翻攝自故宮淘寶微博）

單霽翔也在論壇中提到，雖然故宮正在以各種「新」面貌給大家，但是要在尊重歷史與促進傳播之間取得平衡點的話，需要把握一個「度」，既要接地氣又不能低俗惡搞，「而故宮的文創產品就一直在探索這個『度』的把握」。

故宮在不斷探索的過程中，時常會傳來一些批評的聲音，有人甚至因為太過吵雜，無法安靜欣賞展品。對此，單霽翔表示，一個展廳人確實很多，他們可能從很遠的地方來，過去幾乎不進博物館的人，能夠花出時間走進來觀賞已經很了不起，「我認為我們的文物就是要融入人們生活，要叫它們活起來，才是真正的文物保護的目的。」

▲北京故宮博物院院長單霽翔23日出席「中國發展高層論壇」。（圖／翻攝自中新社）