大陸 大陸焦點 特派現場

陸快手直播遭駭！兩小時情色內容大爆發　涉黃帳號26萬人同步收看

▲大陸直播平台快手疑遭駭，2小時無監管致情色直播內容流竄。（圖／翻攝微博）

▲大陸直播平台快手疑遭駭，2小時無監管致情色直播內容流竄。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸短影音平台「快手」22日晚間發生直播異常事件，多個直播間短時間出現色情內容，隨後全平台直播功能一度中斷，被稱為「黑暗的兩小時」。事件發生時，大批網友湧入直播間觀看，甚至有直播間線上人數一度達到26萬人，平台隨後緊急關閉直播服務因應，相關情況引起輿論關注。

▲大陸直播平台快手疑遭駭，2小時無監管致情色直播內容流竄。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，12月22日，接近午夜時分，類似「快手直播間出事了」的消息在網上流竄，大量網友在並不知曉詳情的情況下湧入快手直播間。有網友透露，自己只看到了不到一分鐘的相關內容，直播間便迅速關閉，幾乎同一時間，正在直播的電商商家也被迫中斷，全平台直播一度無法正常顯示內容。

多名用戶與商家回憶，當晚23時50分左右，有用戶在打開快手App後，於推薦直播間中短暫看到色情畫面，隨後直播即遭關閉。該用戶提供的截圖顯示，直播間關閉前線上人數曾達26萬人。

▲大陸直播平台快手疑遭駭，2小時無監管致情色直播內容流竄。（圖／翻攝微博）

另有快手電商商家表示，當晚直播突然中斷，由於全平台皆無法正常刷新直播內容，研判為平台系統異常，並未即時回報營運端。

23日凌晨，快手官方證實，平台於22日22時左右遭遇「黑灰產業鏈」攻擊，已緊急處理並進行系統修復，並將相關情況上報主管部門，同時向公安機關報案。平台指出，從異常出現到全面關閉直播功能止血，前後歷時約兩小時。

▲大陸直播平台快手疑遭駭，2小時無監管致情色直播內容流竄。（圖／翻攝微博）

色情直播事件發酵期間，網路傳言四起，有的還稱直播間藏有病毒連結，導致帳號被盜。對此，微信於23日上午回應稱，經核實後，未發現相關安全問題。23日中午，快手再度公告表示，App直播功能已逐步恢復正常，其他服務未受影響。

大陸網路安全專家曲子龍指出，當晚可能出現大量帳號同時違規開播，造成內容審核系統瞬間承壓，平台在辨識異常、擴充審核能力與做出關閉直播決策之間，存在一定時間差，相關攻擊手法與實際漏洞來源，仍待後續調查釐清。

更多新聞
快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」

快手直播異常色情情色系統攻擊網路安全

